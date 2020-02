Imbi Paju: ajaloost rääkimine on teraapiline protsess

««Tõrjutud mälestused» oli neile just seetõttu oluline, et see sõnastas väikse inimese ajaloo suures kurjuseajaloos ja andis võimaluse tunda kaasa. Ukrainlased jätsid mulle väga sügava mulje ja mul on hea meel, et Ruslan annab meie vestlusesse oma panuse,» lausub Paju.

Kosellecki tähtsusest

Pajut on väga inspireerinud Saksa ajaloolane ja ajaloofilosoof Reinhart Koselleck, kes kirjutab essees «Mõisteajalugu ja sotsiaalajalugu» Antiik-Kreeka filosoofile ja endisele orjale Epiktetosele viidates, et meid ei vapusta niivõrd inimeste teod kui nende tegude kohta lausutud sõnad.

«Näiteks mõnikord öeldakse küüditamislugude kohta, et see on hala, me ei pea minevikku vaatama, see kurb minevik teeb vaid Eestile häbi, sest meie perega ei juhtunud midagi või et «meie olime hakkamasaajad». Kui seda ütlevad inimesed, kes omavad ikka veel mingit positsiooni teiste üle, on see nagu okupatsiooni jätk. Tihti nimetatakse okupatsiooni algust leebelt, nõukogude leksikasse kuulunud «juunipöördeks». Eerik on märkinud, et küüditatute kohta kasutatakse nõukogude represseerivaid sõnu «kulakud» ja «bandiid»,» mainib Paju.

Koselleck kirjutab, et sõnadele, milleta inimene on vaevalt võimeline enda tegusid ja kannatusi kogema, veel vähem edasi andma, on omane eriline jõud. Epiktetose lause jätkab igivana traditsiooni vaagida sõnade ja asjade, vaimu ja elu, teadvuse ja olemuse, keele ja maailma vahekorda.

«Näiteks semiootik Andres Ventsel on uurinud, kuidas mõiste «meie» võõrvõimu okupatsiooniga Eesti lähiajaloos ehk kõige traagilisemal perioodil muutus, kuidas arusaam ligimese armastusest sai teise sisu, kui kasutusele võeti Vene NFSV kriminaalkoodeks, kus esimest korda oli mõiste «rahvavaenlane», mille abil sai hävitada kõik, kes olid Eesti riiki loonud, ja panna kogu rahva hirmu alla. Hirmu all inimesed käituvad eneselegi ootamatult,» räägib Paju.

Koselleck kirjutab, et kui ühiskonnakorraldus muutub ja väliselt muutuvad ka inimesed, jäävad nad tihti kandma totalitarismist ja kolonialismist päritud arusaama elust ja oma kultuuriruumist, seda ise teadvustamata.

«Seega küsimuse all on empaatia, kuidas me tajume kurjust. Meie esimene reaktsioon peaks olema õlatunde ja solidaarsuse näitamine. Minevik ei muutu kunagi ise ajalooks, millele tänapäev ja tulevik toetub, vaid selle kallal on ametis mitmed inimesed, ennekõike kuus P-d, nagu on täheldanud Koselleck: pedagoogid, PR-spetsialistid, poeedid, poliitikud, preestrid ja publitsistid. Üks ajalooliik on mnemoajalugu, mille eesmärk on näidata, kuidas kujuneb ja teiseneb ühe rahva ajalugu ja mentaliteet. Need P-d on kõik kaasarääkijad, meie nende hulgas,» ütleb Paju.

Ebaõnnestumiste analüüsimine kui poliitika kunstivorm