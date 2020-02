28 penni eest ostetud raamat müüdi maha 28 000 naelaga

Raamat on üks kolmesajast esmatrüki hulka kuuluvast teosest, mis saadeti Inglismaal asuvatesse raamatukogudesse. Saates esinenud eksperdid tegid kindlaks, et teos on tõepoolest haruldane, sest selles esinevad trükivead, mis olid vaid kõige esimestes väljaannetes. Nimelt on raamatu tagakaanel «philosopher’s» asemel kirjas «philospher’s» ning 52. leheküljel on varustuse nimekirjas kaks korda sõna «wand». Samuti on välja kirjutatud autori J. K. Rowlingi eesnimi Joanne, mis hilisemates trükkides puudub.