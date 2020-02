Tom Valsberg: geniaalsed ideed on lollide ideedega äravahetamiseni sarnased hetkeni, kuni keegi need ellu viib

Tom Valsberg on maailmarändur ja väelaulik, kelle eelmist raamatut «Kuidas rännata ilma hirmuta» on ostetud üle 5000 eksemplari. Jumal teab, palju inimesi seda veel lugenud on. Paljud neist said julgust, et minna reisima ja muuta oma elu. Tomi väelauludekontserdid on julgustanud sadu «lauluhääleta» eestlasi laulma. Tema korraldatud ekstaatilise tantsu pidudel pidutsevad inimesed alkoholita ja on pilves hoopis kakaost! Ta on väidetavalt teinud kõike seda ja palju muud, kuna ta võtab asju vabalt, ei muretse, virise ega hoia kannilihaseid ilmaasjata pinges. Välja arvatud siis, kui ta oma kannilihaseid treenib.