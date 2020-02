«Olen esimene, kes imestab, et see, mille ma kirja panin, võib olla arusaadav»

«Kui ma naise võtsin, olin matusetarvete müüja ning matuseettevõtja, mul oli ilus hästi varustatud pood täis kirste, matusepärgi, haualaternaid ja kõiki surnutele mõeldud kaupu – kena ja üsna rentaabel äri, nagu öeldakse. Mõnda aega pidasin koos naisega, kes mind aitas, seda ametit, kuni päevani, mil mu äi suri ja pärandas mu naisele, oma ainsale tütrele, selle vorstipoe. See oli palju ahvatlevam ja tulusam äri kui matusebüroo, sest sinki ja vorsti süüakse iga päev, ent inimesed ei sure nii regulaarselt. Selleks aga, et mitte ilma jääda juba hästi sisse töötatud ärist, millega võisin samuti raha teenida, otsustasin alles jätta nii kirstud kui ka vorstid. Ja kuna seal, kus ma poodi pidasin, oli rent kohutavalt tõusnud, samal ajal kui see maja siin kuulub mulle, otsustasin pidada mõlemat poodi ühes kohas, ja nõnda teadsid perenaised, et teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval võivad nad minu poest leida kõige värskemaid ja isuäratavamaid sinke-vorste konkurentsivõimeliste hindadega (teistel päevadel pole poe lahtihoidmine isegi «huvitav», kuna need on paastupäevad ja nendel päevadel ei osta keegi liha; selle linna asukad on vagatsejad), aga esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel müün kõike, mis on seotud matusetalitusega.

Lõpuks: selleks, et kunded ei ostaks hanemaksapasteeti surnukirstupoest ja matusepärgi salaami- ja lihakonserviärist, ja kuna meie linn on «spetsiifiline», nagu näete, see tähendab, igal poel on täpselt selline kuju ja välimus nagu seal müüdavatel kaupadel, sarnaneb pood lihamüügipäevadel, nagu näiteks täna, väliselt tohutu suure singiga ning sees, nagu näed, on salaamist seinad, pekist riiulid ja kallerdisest letid, aga matusebüroopäevadel muudan väikeste tualett-tarvete abil, mis kinnituvad hõlpsasti kavakindlalt asetatud konksude ja poltide külge, veerand tunniga välise singikuju kollaste hammaste ja aukus silmakoobastega kolbaks ning sisemuse hauakambriks. Kõik jääb oma kohale, ma katan ainult seinad musta palakaga, mässin singid musta siidi, vorstid samuti, kaunistan need hõbekarraga nagu pulmaküünlad, ainult et minu küünlad on mustad (ja kui nende pealispinda kraapida, siis on näha, et need on täidetud seahakklihaga). Mustade ja hõbedaste kaunistuste abil muutub vorstipood mõne minuti jooksul tundmatuseni. Kõik on leinaline ja hämar… must ja hõbedane…»