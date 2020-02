Jean-Claude van Dammega lava jaganud Roland Tokkolt ilmub uus raamat

Tokko organisatsioon Edu Akadeemia viis läbi küsitluse, mille eesmärk oli välja selgitada, millistest teadmistest täiskasvanuna kõige rohkem puudust tuntakse ja mida soovitakse, et oleks juba koolis õpetatud. Selgus, et enamik inimesed soovivad, et neile oleks juba koolis õpetatud, kuidas oma tõelisi andeid avastada ja neid rakendada.

«Sellest raamatust saad terve hulga praktilisi nõuandeid, kuidas oma tõelisi andeid avastada ja oma kutsumust oma tegeliku potentsiaali vääriliselt ellu viia. Oleme mõlemad inimesed, kes on alustanud oma teekonda mitte millestki ja jõudnud Eestis oma valdkonna tippu. Me pole kauged Ameerika onud, kes õpetavad sind elama, vaid tavalised eestlased nagu sinagi, kes soovisid ühel päeval elult rohkemat, kui see neile tol hetkel pakkus. Me ei andnud alla, kui elu viskas kaikaid kodaratesse, ega kaotanud usku, kui olukord tundus lootusetu. Liikusime järjekindlalt oma annete avastamise ja kutsumuse rakendamise teel edasi. Oleme elavad tõestused sellest, et kõik on võimalik,» räägivad Tokko ja Lepisk.

Raamatus tuuakse välja neli peamist probleemi, mis takistavad enda tõelise elu kutse leidmist: esiteks uskumused, harjumused, väärtushinnangud ja kahtlused; teiseks mentorite, nõuandjate ja sarnase teekonna läbi teinud inimeste puudumine; kolmandaks puuduvad paljude elus suured põhjused oma annetega tegelemiseks või on nende hetkeolukord niivõrd mugav, et ei leita piisavalt tahtmist annete leidmise ja rakendamisega tegelemiseks; ja neljandaks, ei leita piisavalt aega, et andeid üles leida või neid edasi arendada.

Iga peatüki lõpus on teemale vastav harjutus, mis aitab lugejal mõista oma andeid ja kutsumust ning teha konkreetseid samme, et kutsumust ellu viia. Raamatu esimeses pooles jagab Lepisk praktilisi nõuandeid, kuidas ennast tundma õppida ja mõista. Teises pooles räägib Tokko, kuidas oma andeid maailmaga jagada ja unistusi ellu viia.

Roland Tokko on andnud välja menuka raamatu «12 asja, mida koolis ei õpetata, aga mida kõik peaksid teadma», kuigi sai lõputunnistusele kirjanduse hindeks 3. Ta on jaganud lava mitmete maailmakuulsate tegijatega, nagu Robert Kiyosaki, Robin Sharma ja Jean-Claude van Damme, kes olnud tema elu muutjad või lapsepõlveiidolid. Novembris korraldas ta Eesti suurima seminari «Better You».