Neli sodiaagimärki, kellest võib saada hea kirjanik

Kaksikud

Kaksikutele meeldib väga oma mõtteid väljendada. Kui mõtled oma tutvusringkonnas esinevate Kaksikute peale, siis oled kindlasti märganud, et nad võivad olla väga teravmeelsed ja öelda õigeid asju õigel ajal. Justkui sööks nad nutikust ja huumorit hommikusöögiks. Kui see energia kanda paberile, võib loodud tekstist sündida midagi erilist. Merkuuri juhtimisel on Kaksikud head suhtlejad ja info juhtijad. Pealegi oskavad nad alati näha asju kahe erineva külje alt.

Neitsi

Neitsi märgi esindajatel on suurepärane keeletaju. Nad võivad seltskonnas öelda kõige tabavamaid ja intelligentsemaid vahemärkusi. Neitsid võivad saada heaks kirjanikuks tänu sellele, et peale raamatutarkusele on nad ka emotsionaalselt intelligentsed. Kui Neitsi kirjutab, püüab ta alati leida kõige täpsema sõna, et oma mõtet edasi anda. Seda juhtub harva, et mõni Neitsi üldse raamatuid ei loeks või ei oskaks hästi sõnu ritta seada.

Kaalud

Kaalusid peetakse enamasti väga võluvateks tegelasteks ja selleks on ka oma põhjus. Nimelt juhib neid Veenus, armastuse ja ilu planeet. Kui Kaalud soovivad oma mõtteid väljendada, kiirgab neist veenuslikku graatsiat. Üldiselt on nad väga intelligentsed ja osavad suhtlejad, mistõttu oskavad nad eriti hästi midagi kirjeldada. Lugejale jääb mulje, nagu oleks tekst mõeldud just talle ja mitte kellelegi teisele.

Kalad

Kalad võivad olla head kirjanikud peamiselt tänu oma kirjeldamatule kujutlusvõimele. Ükski teine sodiaagimärk ei ole nii poeetiline ega oska sel määral «kastist välja» mõelda. Kaladest sõbraga vesteldes märkad, et ta aitab sul näha mõningaid olukordi hoopis teise nurga alt. Ta puistab maagilist sära ka argielule ja paneb sind teisiti mõtlema. Neptuuni juhtimisel on Kalad väga fantaasiaküllased ning oskavad oma unistusi ja illusioone ka teistele huvitavaks teha.