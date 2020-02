Aastaid pedofiiliat õigustanud kirjanikule Gabriel Matzneffile esitati viimaks süüdistus

Gabriel Matzneff peidab end Itaalia Rivieras ja ise kohtusse ei ilmunud. Pedofiiliavastase organisatsiooni l’Ange Bleu sõnul süüdistatakse teda pedofiilia kaitsmises ja õigustamises mitmes raamatus ning avalikes sõnavõttudes. Kohus eaka kirjaniku üle algab alles 2021. aasta septembris, edastab New York Times.

l’Ange Bleu advokaadi Méhana Mouhou sõnul peavad kõik vastutama. Süüdi ei ole ainult kirjanik, vaid ka Prantsuse eliit, kes on Matzneffi raamatuid välja andnud, tema karjäärile hoogu juurde andnud ning isegi aidanud kirjanikul kohtumõistmise eest põigelda. Kuigi kohtuasi on planeeritud alles järgmisesse aastasse, võib kirjanik kohtusse sattuda ka varem, kui prokuratuur peaks esitama talle konkreetse süüdistuse alaealiste väärkohtlemises.

Ka kirjaniku süüdistajad on sattunud Prantsusmaal põlu alla, kuna nad ei ole rahva meelest piisavalt kiiresti tegutsenud. Nüüd otsitakse aktiivselt Gabriel Matzneffi võimalikke ohvreid ja kolmapäeval otsiti juba teist korda läbi Gallimardi kirjastuse peakorter, kust võeti kaasa veel kahtlustatava kirjaniku käsikirju ja raamatuid.

Gabriel Matzneff on aastaid pedofiilist kirjutanud ja sel teemal sõna võtnud. Olukord muutus teravaks aga alles möödunud kuul, kui Vanessa Springora avaldas raamatu «Le Consentement» (Nõusolek), mis sisaldab esimest korda ühe Matzneffi alaealise ohvri ülestunnistust.

Vanessa Springora raamat «Le Consentement» aitas muuta avalikkuse arusaama pedofiilia õigustamisest. FOTO: Frederic DIDES/SIPA/Scanpix

Raamatu ilmumine muutis järsult avalikkuse suhtumist kirjaniku töösse ja andis hoo tema allakäigule. Nüüdseks on kirjanikuga koostöö lõpetanud kõik kolm kirjastust, kes varem tema teoseid välja andsid. Prantsuse valitsus võttis tagasi Matzneffile antud kirjanikutoetuse ning tema senised toetajad on ta maha jätnud.

Veel mõnda aega tagasi peeti Matzneffi Prantsusmaal tunnustatud kirjanikuks. Tema viimane raamat «L’Amante de l’Arsenal» (Arsenali armuke) ilmus prestiižse kirjastuse Gallimardi alt vaid kolm kuud tagasi. Ka kirjutas ta regulaarselt kolumne ajalehele Le Point.

Gabriel Matzneff on mitmes raamatus kirjutanud oma suhetest teismeliste prantsuse tüdrukutega ning seksiturismist 8-aastaste poistega Filipiinidel. 1974. aastal ilmus tema raamat «Les Moins de Seize Ans» (Alla 16-aastane), mis tegi temast kuulsa kirjaniku.

Kuna hälbekirjandusel on prantsuse kultuuris sügavad juured, oli Matzneff Prantsuse eliidis väga hinnatud ning tal oli palju toetajaid nii kirjastamises, ajakirjanduses, pliitikas kui äris. Hiljuti andis Matzneff väljaandele The Times intervjuu, milles ta end ägestunult kaitses ja ütles, et tema on vaid julgelt kirjutanud sellest, mida teised teevad salaja. Kirjaniku sõnul nautis ta 60ndatel ja 70ndatel kultuurirevolutsiooniaegset eufoorilist vabadust ja ei teinud seda sugugi üksi. Praegust olukorda peab ta silmakirjalikuks.

Gabriel Matzneff on kirjutanud oma seksuaalelust väga detailselt. Eriti kõnekas on tema päevik, mida pedofiiliavastane rühmitus loodab kasutada kohtus asitõendina. Kirjanik on juba öelnud, et ei võta oma kirjutatud sõnu tagasi – seda seiskohta on tema pooldajad pidanud vankumatuks pühendumiseks kirjandusele ning ei usuta, et päeviku sissekanded võiksid kohtus kirjanikule kahjuks tulla.

Matzneff ütles, et ta ei ole midagi välja mõelnud ja ei ole ka oma päevikutes midagi varjanud. «Kedagi ei huvita võlts päevik,» märkis ta ja lisas, et päris kirjutistes «peab olema verd, seal peab olema spermat, seal peab olema elu». Kui kirjanikult uuriti, kas tagantjärele kirjutaks ta siiski veidi varjatumalt, vastas ta: «Hetkel kaldun ütlema jah, arvestades seda, kuidas taevas mulle kaela on kukkunud.»

«Le Consentement» autor Vanessa Springora kirjeldab raamatus, et kohtas Matzneffi siis, kui tema oli 13 ja kirjanik ligi 50. Kui Springora sai 14, oli neil seksuaalsuhe, mis kestis kaks aastat. Sama kinnitab ka kirjanikult konfiskeeritud päevik, milles ta nimetab tüdrukut oma silmateraks. Suhte tagajärjel tekkis naisel raske depressioon ja teisi vaimseid häireid.

Prantsusmaal on täiskasvanul keelatud astuda vahekorda alla 15-aastase alaealisega, kuid karistuse määramisel on kohtunikel väga vabad käed. Sageli pääsevad seksuaalkurjategijad väga leebe karistusega.