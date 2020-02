Jojo Moyes: jätan tihti raamatuid pooleli, elu on liiga lühike

Kirjanik Jojo Moyes tunnistas väljaandele The Guardian, et jätab tihtipeale raamatuid pooleli ja ei sunni end neid lõpuni lugema. «Varem tundsin kohustust, aga nüüd arvan, et elu on selleks liiga lühike,» ütles ta. «Kui raamat ei ole esimese 100 leheküljega mind haaranud, siis jätan selle kõrvale. Siiski tundub mulle, et nende raamatute nimetamine oleks õel,» jättis ta näited toomata.