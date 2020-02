Marianne Mikko poliitikasse minemisest: üks kooliõde päris, miks ma luuserite parteisse astusin

TELEVIISOR UKSE TAGA

Detsembri lõpus ja jaanuari alguses tuli anda rohkesti seletusi nii meediale kui ka sõpradele, miks ma ikkagi otsustasin poliitika kasuks. Kordasin oma ikka ja jälle, et Eesti poliitika vajab rohkem hoolivust. Rohkem naisi. Ent mitte kõik polnud sellega rahul, et ma just mõõdukate hulka läksin. Nii näiteks lasi vanameister Edgar Savisaar ärimeeste hulgas käiku kuulujutu, kuidas tema möku kaitseminister Sven Mikser ei kontrolli olukorda ja lasi oma ministeeriumi kantsleril Indrek Kannikul Marianne Mikko mõõdukatesse värvata. Tõtt öelda polnud ma Indrek Kannikuga mitte kunagi parteiga liitumist arutanud.

Esimesed parlamendivalimised kujunesid suureks seikluseks. Nagu kirjutasin, ei olnud ma kursis sisepoliitiliste heitlustega. Veel vähem teadsin partei siseintriigidest. Olin üsna kohmetu, kui üks kooliõde Pärnus otsesõnu päris, miks ma luuserite parteisse astusin. Et tema oleks mind rohkem ette kujutanud võidukas Res Publicas. Pealegi jätavad Mõõdukad jõuetu mulje. Küsimustes peegeldus tegelikult tema arusaam minust. Ma polnud kunagi mõelnud, et inimestele tundun jõuline.

Terve mõistusega inimene ei sidunud end aastatuhande alguses ehk enne eelseisvaid üldvalimisi mõõdukatega. Kõik oli viltu: kohalikel valimistel hävitav lüüasaamine, mille peale astus Toomas Hendrik Ilves parteiliidri kohalt tagasi. Kohalike valimiste järgi võib ennustada, milliseks järgmised üldvalimised kujunevad. Seega siis läksid mõõdukad noruspäi vastu uuele katsumusele. Takkajärgi meenuvad ühe või teise kolleegi suust pudenenud lausekatked, kas ikka künnis saab ületatud. Teisisõnu, kas Mõõdukad üldse saavadki Riigikogusse. Mind see hirm ei nakatanud, sest ma olin oma ootamatust olukorrast vaimustuses.

Minu jaoks oli kõik põnev. Valimisplakatid «Tööd ja lapsi!», pastakad, voldikud ja hulk muud valimisnänni moodustas minu uue elu. Nüüdki vaatan heldinult oma 2003. aasta valimisplakatit. Palju entusiasmi ja lootust kiirgab mu pilgust Mõõdukate logoga pildil. Kuhu või kuidas või kas üldse need plakatid Pärnu tänavatele üles said, see enam ei meenu. Küll aga mäletan, et üks saunas töötav naine palus pärast kohtumist mu plakatit endale mälestuseks. Andsin lahkesti kaks. Ühe talle koju ja teise sauna üles panemiseks. Kuivõrd saunaliste hulgast sain endale valijaid juurde, ei julge väita. Ent mine tea.

Kõige tähtsamaks inimeseks kujunes minu jaoks Eha Paas. Eha sõidutas mind Pärnumaal ringi. Tema tundis maakonna inimesi. Tema leppis kokku kohtumisi. Tema jälgis mu esimesi samme poliitikuna. Oma asjalikul kombel ütles ta, mis läks hästi ja mis mitte eriti. Usaldasin teda täielikult. Kahekesi kahlasime läbi talvise Pärnumaa, ilma et oleks lugenud tunde ja mõelnud, et see kõik on töö, millel on ilmsesti ka hind. Kampaaniat tegime vabatahtlikult.