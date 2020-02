Reisiõhtu viib Indoneesiasse ja palavalt armastatud Balile

«Oma mitmekesisuses on Indoneesia justkui maailma makett. See on iidsete traditsioonidega riik, kus põline metsamees toksib nutitelefoni. Konservatiivne riik, kus naised rokivad, jilbab’id peas, diskodel. Seal on esindatud äärmuslikud usklikud äärmuslike uskmatuteni, pillav rikkus näljase vaesuseni, südamlik hoolimine kõleda osavõtmatuseni, lopsakas loodus kurva tühimikuni,» kirjeldab Berit Indoneesia kontraste.