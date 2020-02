Pole kokkusattumus, et Eno Raua «Sipsik» on juba mitu nädalat olnud raamatupoodides menukite kõrval üks enimostetud raamat. Eesti lastekirjanduse ühest armastatumast tegelasest, kaltsunukk Sipsikust on raamatuid mitu korda uuesti välja antud ja võõrkeeltesse tõlgitud. 21. veebruarist jõuab aga kinodesse ka «Sipsiku» animafilm.