5 raamatusoovitust Reese Witherspooni raamatuklubist

Reese Witherspooni arvamus ja tema lugemisvalikud on saavutanud raamatumaailmas olulise koha. Tehes koostööd audioraamatute müüja Audible’iga saavad tema väljavalitud teostest alati hitid. Siin on mõned raamatud, mida staar on raamatuklubis käsitlenud ja mida ta on tublisti kiitnud.

Gail Honeyman

Kirjastus: Ersen

Ilmumisaasta: 2018

Keel: eesti

Eleanor Oliphant on õppinud ellu jääma, aga mitte elama. Üks väike heategu lööb mõra kaitsevalli, mille Eleanor enda ümber ehitanud on. Nüüd tuleb tal õppida tegutsema maailmas, mida kõik teised näivad pidavat iseenesestmõistetavaks, ja leida endas julgus seista silmitsi minevikuhaavadega, millega tegelemist ta terve elu vältinud on. See on Soe, naljakas ja mõtlemapanev raamat.

Celeste Ng

Kirjastus: Eesti Raamat

Ilmumisaasta: 2018

Keel: eesti

Goodreadsi lugejad valisid selle teose 2017. aastal ilukirjanduse kategoorias aasta raamatuks. Reese Witherspoon teeb teose põhjal kaheksaosalise teleseriaali. «Sädemest tõuseb leek» on raamat, mis keskendub saladuste tähendusele, kunsti ja identiteedi olemusele ning emaduse ohjeldamatule tõmbejõule. Ning ohtudele, mida kätkeb endas veendumus, nagu oleks elus reegleid järgides võimalik katastroofi ära hoida.

Jill Santopolo

Kirjastus: Eesti Raamat

Ilmumisaasta: 2017

Keel: eesti

See on üllatava emotsionaalse lõpplahendusega romaan inimsüdame sügavatest otsingutest, südant murdev kiituselaul vahemaadele, mida me läbime, et järgida oma unelmaid, ja uurimus ohvritest, mille toome armastuse nimel.

Kiley Reid

Kirjastus: G.P. Putnam's Sons

Ilmumisaasta: 2019

Keel: inglise

Kuna raamat ilmus alles möödunud aasta lõpus, on see meil kättesaadav veel vaid inglise keeles. See on südamlik ja haarav debüütromaan uuelt ärksalt autorilt. Peategelasteks on noor mustanahaline lapsehoidja ja tema heatahtlik tööandja. Neid ühendab üllatav lüli, mis võib mõlemale hukatuslikuks saada.

Jojo Moyes

Kirjastus: Michael Joseph

Ilmumisaasta: 2019

Keel: inglise