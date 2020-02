«Tuttavate poliitikutega kõneldes kompasin ettevaatlikult võimalust, kas Rumeenia ei sooviks loobuda, Eesti kasuks»

2017. aasta kevadel helises telefon. Teises otsas vana tuttav Margus Kolga. Pikka juttu ta ei teinud, vaid küsis üsna ruttu, kas ma ei tahaks ühineda presidendi patroneeritava kampaaniaga, mille siht on Eestile võita ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme koht. Tähendavat kaht aastat vabatahtlikku tööd, enne kui ÜRO juurde akrediteeritud alalised esindajad teevad oma valiku 2019. aasta juunis. Ega ma pikalt ei mõelnud. Teen, mis minu võimuses, oli mu vastus.

Esimene võimalus panustada oli juba mõni kuu hiljem. Minu teadlasest abikaasa pidi tol suvel esinema Singapuris teaduskonverentsil. Nagunii oli kavandatud, et sõidan temaga kaasa. Andsin Kolgale teada, et ma võiksin ju Singapuris kampaaniat teha. Mõeldud-tehtud. President Kersti Kaljulaid kirjutas alla volikirjale, millega end siis oma kulu ja kirjadega teele asutasin.

Meie India suursaadik Riho Kruuv aitas korraldada kohtumisi nii Singapuri parlamendis kui ka välisministeeriumis. Nii ma siis kohtusingi parlamendiliikme Saktiandi Supaatiga ja asevälisministri Mohamad Maliki Bin Osmaniga. Esimesega rääkisin PISA testist ja e-valitsemisest, ilma et kumbki väga detailidesse oleks laskunud. Härra Supaat ütles ilma keerutamata, et Singapuri toetus on Eestil olemas.