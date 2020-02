Kuidas saada aru, et mees armastab naist

Laulduna hüljatud mehe vaatenurga kaudu räägib see naisest, kes ei soovi tunnistada, et ta «kuulub» mehe juurde. Mees ütleb, et järgneb naisele igal sammul, vaatab kõiki tema liigutusi, näeb, kellega naine öö veedab jne.

Kas see on armastuslaul? See peaks olema esikohal Billboardi «Hullunud ja ohtlikud jälitajalood» edetabelis. Ka Sting, kes kirjutas loo pärast keset ööd ärkamist, mil rida «every breath you take / every move you make» («iga su hingetõmme / iga su samm») tema alateadvusest üles kerkis, mõistis enda sõnul alles hiljem, kui pahaendeline see lugu on. Ühes intervjuus vihjas ta, et võis mõelda jälgimist ja kontrolli käsitlevast George Orwelli teosest «1984», kuid kindlasti mitte armastusest.

•

Niisiis, kas armukadedus on loomulik? Oleneb. Hirm on kindlasti loomulik ja nagu ka iga teine ebakindlus, on armukadedus hirmu väljendus. Kuid see, kas kellegi teise seksuaalelu kutsub esile hirmu, sõltub sellest, kuidas inimene kindlas ühiskonnas ja suhtes seksi määratleb.

Esiklapsed tunnevad noorema õe-venna sünni järel sageli armukadedust. Targad vanemad peavad vajalikuks last veenda, et ta jääb alati eriliseks, beebi ei kujuta tema staatusele mingit ohtu ja kõigile jätkub piisavalt armastust. Miks on nii lihtne uskuda, et emaarmastus ei ole nullsumma väide, kuid seksuaalne armastus on piiratud? Evolutsioonibioloog Richard Dawkins küsib selle tabava küsimuse iseloomuliku maitsekusega: «On see nii ilmne, et sa ei saa armastada rohkem kui üht inimest? Tundub, et me saame hakkama vanemliku armastusega (vanemad peavad vähemalt teesklema, et armastavad kõiki oma lapsi sama palju, vastasel korral neid noomitakse), raamatuarmastusega, armastusega toidu ja veini vastu (Château Margaux’ armastamine ei takista armastamast üht head valget Saksamaa veini ja me ei tunne, et oleme punasele veinile truudusetud, kui ripsutame tiiba valgega), armastusega heliloojate, luuletajate ja kuurortrandade vastu, armastusega sõprade vastu... Aga miks on erootiline armastus üks erand, mida igaüks kohe tunnistab, ilma selle peale mõtlematagi?»

Tõepoolest, miks? Kuidas muutuksid armukadeduse levik ja kogemus lääne ühiskondades siis, kui ei oleks olemas majanduslikku sõltuvust, mis püüab lõksu suurema osa naistest ning lastest, muutes ligipääsu naise seksuaalsusele tihedalt kontrollitud tooteks? Mis siis, kui majanduslik kindlustunne ja süütundevaba seksuaalsõprus oleksid kergesti kättesaadavad peaaegu kõigile meestele ning naistele, nii nagu on paljudes vaadeldud ühiskondades ja ka meile lähemate primaadist sugulaste seas? Mis saaks siis, kui ükski naine ei peaks muretsema selle tõttu, et lõppenud suhe võib nii talle endale kui ka tema lastele kaasa tuua viletsuse ja nad haavatavaks muuta? Mis siis, kui keskpärased kutid teaksid, et nad ei pea armastuse leidmise pärast kunagi muretsema? Mis siis, kui keegi meist poleks kasvanud üles, kuuldes, et tõeline armastus on kinnisideeline ja omandihimuline? Mis siis, kui me austaksime oma armastatute väärikust ja iseseisvust nagu nasid? Teisisõnu: mis siis, kui seks, armastus ja majanduslik kindlustunne oleksid meile sama kättesaadavad, kui need olid meie eellastele?

Mis jääb armukadedusest alles pärast hirmu kõrvaldamist?

Inimesed ei ole õnnelikumad mitte siis, kui nad leiavad vähiravi, jõuavad Marsile, kõrvaldavad rassilised eel- arvamused või puhastavad Erie järve, vaid siis, kui nad leiavad viise, kuidas taasasustada primitiivseid kogu- kondi. Selline on minu utoopia. Ameeriklasest kirjanik Kurt Vonnegut