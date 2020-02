Tõejärgsus kui üks meie aja muret tekitavamaid fenomene – mis see õigupoolest on?

Kuidas oleme jõudnud olukorrani, kus teadmiste asemel kuulutatakse õhust võetud alternatiivfakte, võltsuudised levivad epideemiana ja tunnetel on rohkem kaalu kui tõendusmaterjalil? Tõejärgsus on üks meie aja muret tekitavamaid fenomene, ütleb Lee McIntyre. Mis kõige hullem, seda kujundatakse ja kasutatakse sihilikult poliitilise ülemvõimu saavutamiseks. Et tõde jalule aidata, selgitab ta oma raamatus üleilmseks kujunenud nähtuse päritolu ja tagamaid.

«Eestlased kogesid juba 20. sajandil tõejärgset režiimi. Lee McIntyre maalib aga hirmutava pildi sellest, kuidas ka vaba ja demokraatlik rahvas võib faktidest lahti öelda, ning see on toonud kaasa tõsiseid tagajärgi kogu maailmale. Faktidest tulvil ja selgesti kirjutatud raamat arutleb, kuidas tekkinud olukorrast välja tulla,» tutvustab raamatut tehnoloogiafirma Guardtime strateegiajuht Luukas Ilves.

Lee McIntyre on Bostoni Ülikooli filosoofia ja teadusajaloo keskuse teadlane ning Harvardi Ülikooli täiendõppekooli eetikaõppejõud. Ta on kirjutanud mitu raamatut, nende hulgas teose «Dark Ages: The Case for a Science of Human Behavior».