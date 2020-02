Kirjanik Erling Kagge õppis lugema alles 10-aastaselt

1963. aastal sündinud norralane Erling Kagge on väga tegus. Ta on matkaja, jurist, kunstikoguja, Rolexi modell, filosoof, kirjastaja, kirjanik, isa. Ta on esimene inimene, kes on jõudnud kõrvalise abita nii põhja- kui lõunapoolusele. Ta on õppinud Cambridge’i ülikoolis filosoofiat ja rajas Norra üheks juhtivamaks kirjastuseks muutunud Kagge Forlagi.

Kuigi nüüd on Kagge kuue raamatu autor, oli tal lapsena lugemise õppimisega raskusi. Kõige esimene raamat, mis Kagge luges, oli Anita Danieli teos «The Story of Albert Schweitzer», mis räägib Aafrika džunglites meditsiinilise misjonitööga tegelevast humanitaarist.

««The Story of Albert Schweitzer» andis mulle lootust paremaks maailmaks. Õnneks. Raamatus olid suured tähed, ma olin kümneaastane, olin just pärast aastatepikkust pingutust lugema õppinud ja hakkasin tasahaaval nägema, et ime ongi elu mootor,» rääkis ta väljaandele LitHub.