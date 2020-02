Kirjanik Chris Kala live podcast’is võib toimuda grupihüpnoos

Ants Rootslase tegevusvaldkond on laiapõhjaline, alustades võimsatest ja sügavatest hüpnoosidest kuni süsteemsete perepaigutusteni välja.

«Peaaegu igaüks püüab tänapäeval tegeleda kas mõne praktikaga või ennast mingil viisil arendada. Mis siis, kui sul on alateadlikke varjukülgi ja aspekte, mis ei lase unistusi saavutada? Teinekord võib üks konkreetne sündmus minevikust kõiki meie elu valdkondi tugevalt mõjutada, olgu selleks raha, suhted, mõtteviis või tervis,» ütleb Chris Kala.

Chris koges seda omal nahal, kui käis Antsu juures hüpnoteraapias. Ta poleks eales arvanud, et 18 aastat tagasi aset leidnud sündmus on tugevalt seotud tema tänaste selliste murekohtadega nagu ujumisoskuse puudumine, vaesusementaliteet, aastaid kestnud kurguprobleem ja alaväärsustunne füüsilise väljanägemise pärast. «Need kõik on tagajärjed, mitte põhjused,» ütles Rootslane.