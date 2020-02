Soome raamatukogud laenavad välja ka tööriistu, pille ja spordivahendeid

Rauha Maarno Soome Raamatukogude Liidust ütles ajalehele, et kõige rohkem tuntakse huvi spordivarustuse, pillide, lauamängude ja ka hooajapiletite vastu. «Raamatukogudes on olemas vererõhumõõtjad, elektripuurid ja kõnnikepid. Põhja pool on mõnes raamatukogus ka lumeräätsad,» tõi Maarno näiteks.

Maarno sõnul on aga kõige suurem huvi just elektripuuride vastu. «Vahepeal tundus, et need on kogu aeg välja laenatud,» märkis ta. «Trelli läheb igaühel vahel vaja, vähestel on see omal olemas.»