President Kaljulaid: Jaan Krossi looming on hoidnud meie eneseväärikust

«Vabadussõja ning Tartu rahuga kätte võidetud Eesti aeg, möödunud sajandi kahe- ja kolmekümnendad aastad olid piltlikult öeldes istutanud tervesse põlvkonda kaks üliolulist omadust: avatuse maailmale ning eneseväärikuse,» ütles riigipea ja selgitas, et mõlemal on oluline koht ka Krossi loomingus.

Ent ei avatus ega eneseväärikus ei ole riigipea sõnul iseenesestmõistetavad, sest alustasime maailma silmis sisuliselt nullist ja pidime endast väga palju andma, et meid riigina avastataks ja tunnustataks. «Ka Jaan Krossi tegelased on silmitsi dilemmade ja kompromissidega, nad on tihtigi sunnitud ennastsalgavateks manööverdusteks, kuid nende lõppeesmärk on ikkagi isiksuslik või rahvuslik ülendus. Krossi Eesti ajalugu on isiksuste ajalugu ning isiksuste eesõigustatud kohustus on ka valvata kultuurilise järjepidevuse ning sellest omakorda tuletuva kestmise eest,» rõhutas president Kaljulaid.