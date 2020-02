Raamatuklubi märtsikuu teemaks on minakirjutus

Märtsi teemaks on minakirjutus. Mis see on? See on kirjaniku minajutustus - olgu see siis kirjadena, päevikuna, vinjettidena, romaanina, mingi eluperioodi memuaarina. Minakirjutus kipub olema voolavam ja kirjanduslikum kui klassikaline autobiograafia, ekslema tundmatule maale...