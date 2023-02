3 SOOVITUST ⟩ Kuidas lugemine aitab ajul infoküllusest taastuda

Kui tunned, et oled liiga sageli oma nutiseadme võimuses, võid proovida oma harjumusi muuta sellega, et paned iga päev teatud ajaks seadmed kõrvale ja loed segamatult mõnd raamatut. Lugemine annab aega mõtisklusteks ja parandab keskendumisvõimet. Selleks, et tööl kriise lahendada ja headele ideedele tulla, võiks ajule infomürast puhkust anda.

Uuringud on näidanud, et romaanide lugemine parandab ajufunktsioone õige mitmel moel – alates kujutlusvõime avardamisest sügavama kaastundeni tekitamiseni välja. Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas on lugemine üks kõige paremaid ja lihtsamaid mooduseid, kuidas digitaalse müra üleküllusest puhata ja mõelda loovamalt. Selleks on mõned nõuanded, kuidas lugemisele kuluvat kvaliteetaega oma igapäevarutiini liita.

See on küll lihtne soovitus, kuid tegelikult on paljudel väga raske oma telefoni isegi teise tuppa jätta., sest kõll mõnest teavitusest vallandab ajus neurotransmitteri dopamiini. Nutiseade ongi loodud sõltuvust tekitama. Selle kontrollimiseks tuleb inimesel ise pingutada. Näiteks on kasulik kõiki tööasju ajada vaid tööarvutis ja see õhtul välja lülitada. Kui tahad segamatut aega, et lugemisele keskenduda, saad telefonil kõik helid maha keerata ja see kas teise tuppa või isegi sahtlisse silma alt ära panna. Kui seade on käepärast ja sul tekib pidevalt kiusatust seda kontrollida, on võimatu täielikult süveneda.