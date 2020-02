Lugemise väljakutse 11x11 teine raamat on «Puujalaga katk»

Esimeseks väljakutseks oli «Marjakobar ja teisi setu muinasjutte». Teine raamat, ajavahemikuks 11. veebruar – 11. märts, on August Jakobsoni «Puujalaga katk».

Autor on kokku kogunud ja muhedalt ümber jutustanud 69 eesti rahva muinasjuttu ja muistendit, mis annavad ilmeka pildi esivanemate elust-olust ja vaimuilmast. Raamatus on nii loomislugusid kui ka loomamuinasjutte, õpetussõnu kui ka tondijutte. Iga lugu on isesugune, kuid alati jääb kõlama õpetlik noot: rumalus, laiskus ja ahnus ei vii kuhugi või kui, siis vaid hukatusse, seevastu tarkus, usinus ja edasipüüdlikkus on need, mis edasi aitavad. Läbivate tegelastena astuvad üles jumalik Vanataat ja tema truu ja nutikas sulane Jaen, kuid ei puudu ka kurjad parunid, kiltrid-kupjad ega kurjad haigused halltõbi ja katkki.

Kuidas lugemisväljakutse toimub?

Iga kuu 11. kuupäeval avaldab Rahvakultuuri Keskus ühe rahvajuturaamatu pealkirja. Võib-olla on see kogumik sul kodus olemas, aga kui ei ole, siis vaata kõigepealt lähemate sugulaste-sõprade raamaturiiulid üle. Kui seal ka seda ei leidu, tuleb minna raamatukokku või kirjutada FB raamatuvahetusse, Raamatukoisse ja teistesse raamatuantikvariaatidesse. Mõne uuema väljaande leiab ka kirjandusmuuseumist, kust saab neid osta soodsamaltki kui poest.

Ära pea kalliks nende raamatute ostmist oma koju, eriti kui sul on lapsed. Neid raamatuid ja lugusid võiks teada iga endast lugupidav eestlane. See võiks olla meie ühisosa! Praegu ei julge veel öelda, et ON ühisosa.

Lugeda tasub mõnuga ja vähehaaval, väikeste ampsudega. Soovitav on isegi lugeda lugusid mitu korda ja eriti neid, mis esimesel katsel üldse ei meeldinud. Vaata, mis saab, kui sa seda teed!

Loe lastele neid raamatuid ette kas kodus, koolis, lasteaias või raamatukogus. Eriti kodus. Meelita suuremaid lapsi väiksematele neid lugusid ümber jutustama.

Õpetajad võiksid siduda rahvajutte ainekavaga. Eriti teretulnud oleks, kui erinevate ainete õpetajad seoksid ühe ja sama rahvajutukogumiku lugudega oma tunniteemasid.

Püsida terve kuu ühe muinasjuturaamatuga oma ainekavas on muidugi paras pähkel, aga tulemus võib olla üllatav, pakkudes inspiratsiooni teistelegi õpetajatele.

Lasteaiaõpetajad, kutsuge lapsevanemaid ja vanavanemaid üles selles väljakutses osalema. Kasvõi kavalusega, paljundades neile rahvajutukogumikust muinasjutte, mida nad saavad lapsele ette jutustada või lugeda.

Need, kes tunnevad, et tahavad aktiivsemalt osaleda, jagada oma lugemismuljeid, esitada küsimusi, mis tekkisid lugusid lugedes, võivad registreerida end: valjakutse11x11@gmail.com. Kirjad on oodatud hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks.

Iga kuu alguses loositakse kirjutajate vahel välja mõned auhinnaraamatud, mille väljapanijateks on Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjanike Liit ja MTÜ Jutumaja.