Kalle Klandorf: «Palgasõdur. Stockholmi ensüüm» avab immigratsiooni ja terrorismi seoseid

«Raamatu sündmustik areneb selle sajandi esimesel kümnendil Stockholmis ja Pärnus. Mulle meenutabki tänapäeva Rootsi suurlinnade slummides toimuv kohati Eestit 90ndatel aastatel. Iga hetk kärgatavat pommi täidavad kultuuride erinevused, eri usundid, erinev arusaam maailmakorraldusest ja õiglusest. Ühel hetkel see pomm plahvatab, aga tegelikult on keegi, kes kogu seda mängu juhib ja otsustab, millal on õige aeg nupule vajutada. Uues raamatus on see hall kardinal mees, kes kasvas üles valu ja kättemaksuihaga,» avab Klandorf romaani tagamaid.