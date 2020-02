Dan Brown annab välja oma esimese lasteraamatu koos sümfooniaga

Tuntud kirjanik Dan Brown, kes on kirjutanud sellised suurteosed nagu «Da Vinci kood», «Inglid ja deemonid» ning «Päritolu», andis teada, et ilmumas on tema esimene lasteraamat, Susan Batori illustratsioonidega «Wild Symphony» (Metsik sümfoonia). Raamatu teeb veelgi erilisemaks see, et Brown on loonud ühtlasi muusika, mis teost saadab.