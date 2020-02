«Mida ei mäleta, seda pole olnud»

Läks veel mitu päeva ja ööd, enne kui Anabelile jõudis kohale, mis temaga tegelikult oli juhtunud. Ühel ööl ta lihtsalt ärkas, mõistmata, kas oli see uni või mõni hulkuv mälufail, aga ta istus üleni higisena kusagil pimedas ning hoidis käega kinni seda, mis tast välja voolas. Leidnud kobamisi harjumuspärase lüliti, süütas ta öölambi, et tajuda reaalsust. Õnneks oli ta oma toas ja voodis, kuid see, mida ta unes oli näinud, ei kadunud mälupildist.

Marju Ernits «Pilvede varjud». FOTO: Eesti Raamat

Talle meenus, nagu lamanuks ta Borja embuses, kuid maapind nende all oli haisev ja räpane ning inimesed ümberringi justkui ilma näota. Siis kires kusagil lähedal kukk ning Anabel märkas, et polnudki Borja, vaid tema nõo Markusega. Anabel ei heitunud nähtust, sest oli veendunud, et see oli rollimäng, sest ka tema polnud ta ise, vaid Agnes. Pisut eemal istunud Valter nägi välja nagu Leon ja Borja võttis oma õel käest ning ütles, et läheb kallimaga jalutama. Anabel tahtis ise temaga minna, kuid igal pool oli ees sulgi täis aiavõrk ning siis ta ärkaski, olles hirmust higisena justkui mingi puuri nurka aetud.

Hirmus tõde piilus tol hetkel välja Anabeli alateadvusest, ning selle valguses näisid kõik ta toonased kaaslased milleski süüdi olevat. Esimest korda tajus Anabel täie selgusega, et vanal tohtril võis isegi õigus olla: teda oli vägistatud, väärkoheldud ja abitus olekus ära kasutatud. Unustada, unustada ja unustada – see oli tol hetkel Anabeli ainus soov, kuid see oli tema soov. Pidi olema veel keegi, kes tema häbist teadis – kuid kes? Anabel püüdis paaniliselt meenutada midagi, mis kasvõi natukenegi kellegagi kohalolnuist seostuks, kui asjatult, sest peale räige haisu ja tolmuse õhu ei meenunud talle reaalselt midagi.

Hommikuvalgust oodates mõtles Anabel veel sadu kordi läbi kõik, mida ta sellest õhtust mäletas, kui süüdistust polnud esitada kellelegi peale ta enda. Teine osapool võis olla kes tahes: Borja või üks ta nõbudest ning isegi Valteril oli, midagi varjata. Igaüks ta toonastest kaaslastest võis olla just see üks, kes teadis, kuid välistada ei saanud ka hullemat võimalust: seda, et nad kõik teadsid. Midagi veel hullemat oli Anabelil raske endale ette kujutada. Isegi mööda jalutav võhivõõras oleks sel juhul olnud parem variant, kui kõik sõbrad üheskoos.