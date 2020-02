LeBron James üllatab lasteraamatuga

Nii mõnigi üleilmne kuulsus on andnud välja oma lasteraamatu. Nüüd astub nende sekka ka LeBron James, kelle pildiraamat «I Promise» ilmub 11. augustil. Staaril on HarperCollins Publishersiga leping kaheks raamatuks, edastab USA Today.

«Raamatutel on võime õpetada, inspireerida ja inimesi kokku tuua. Seepärast on need raamatud ning võimalus lapsi ja vanemaid koos lugema saada mulle nii olulised,» rääkis James. «Enim oleme me silmas pidanud seda, et need lood oleksid sellised, milles võiksid ennast ette kujutada kõik lapsed.»