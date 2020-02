Eestisse tuleb raamatu «Äritegemise rõõm» autor Simone Milasas

Milasas räägib sellest, mis on rahamaailmas võimalik. Äritegemise rõõm ei seisne hüsteerilises õnnes. See tähendab teadmist, et tehtud valikud võivad vahel toimida, vahel mitte, aga ollakse sellest hoolimata valmis julgelt edasi rühkima, muutuma ja vajadusel isegi plaanidest loobuma. Äritegemise rõõm tähendab sellise harmoonilise süsteemi loomist, mis võimaldaks ellu iga päev ilmuda rohkemal, kui reaalsus pealtnäha lubab.