Erootika teine tulemine! «Viiskümmend halli varjundit» autori uus romaan kütab kinolinad kuumaks

Nii, lõpuks see juhtus. Pärast mõningast hinnasõda omandas Universal õigused, tegemaks E.L. Jamesi raamatu «Mister» põhjal filmi. See on võit nii Universalile kui ka paljudele naistele, kes on autori tööde suured austajad. Universal ja James tegid koostööd ka «Viiekümne halli varjundi» ja selle kahe järje puhul.