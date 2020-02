Jana Paulman oma raamatust «Kui naine armastab meest»: lugu, mida jutustan, on jõhkralt otsekohene

Kallid sõbrad, mehed ja naised, armsad lugejad! Olete kõik oodatud Jana Paulmani esimese raamatu «Kui naine armastab meest» esmaesitlusele. Esitlusel vestlus raamatu tekkimisest ja autogrammide jagamine. Küsimused autorile teretulnud!

Raamatu tutvustus:

Kallis mees!

Kas sulle on kunagi mõni naine kirjutanud? Kirjutanud endast, oma mõtetest ja ihadest. Oma salajastest unistustest, valust ja õnnest. Kirjutanud ausalt kõigest, mida ta tunneb ja läbi elab? Armastuskirju just sinule.

Inimesed tegelevad palju tühikargamisega, kuid ainult armastus on see, mis loeb. Olen läbi elu kirjutanud kirju, milles räägin oma mõtetest ja tunnetest. Nii jõuan kõige lähemale iseenda olemusele, sügavasse hingepõhja. Kirjade kaudu vaatan oma hingepeeglisse ja annan ausa sõnumi Mehele. Sõnumi, et ma olen NAINE.

See raamat sinu käes ongi teekond läbi nende kirjade mehe südamesse, keda armastan. Kirjutan kirju Mehele, kes esindab minu jaoks tervet meessugu. See võib olla äratundmine ükskõik, millisele mehele, kes soovib mõista armastavat naist. Minu kirjad on ausad ja siirad, sest armastuses tuleb olla aus. Armastuskirjad, mida raamatust loed, on ehtsad.

See raamat võib panna sind naerma, nutma ja ka lihtsalt pead vangutama, sest lugu, mida jutustan, on jõhkralt otsekohene. See on lugu sellest, kuidas mehe armastuse, seksuaalsuse, tunnetuse ja emaduse kaudu kasvasin ma ise armastavaks naiseks. Ei puudu ka mõtted ja lood valust, vägivallast, petmisest ja armukadedusest ning eneseotsinguseiklustest.