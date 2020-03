Uuring: lapsed loevad vähem kui kunagi varem

Nutiajastu mõju? Tänapäeva lapsed loevad harvemini kui ükski eelnev põlvkond. Lisaks selgus värskest uuringust, et nad ka naudivad lugemist vähem kui noored seda varasemalt tegid. Kusjuures tüdrukud naudivad lugemist oluliselt rohkem kui poisid - 60 protsenti neist on innukad lugejad, samal ajal kui poistest naudib lugemist vaid 47 protsenti.

Heategevusorganisatsiooni National Literacy Trust poolt läbiviidud uuring näitab, et 2019. aastal luges igapäevaselt vaid 26 protsenti alla 18-aastastest noortest. Tegemist on kõige madalama näitajaga alates 2005. aastast, mil antud organisatsioon selleteemalise uuringu esimest korda läbi viis, kirjutab The Guardian.