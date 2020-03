Õpilased kaebasid California osariigi kohtusse ja võitsid 53 miljonit dollarit

Advokaat Mark Rosenbaumi sõnul jõuti antud kokkuleppele pärast seda, kui toodi välja tõsiasi, et California osariik pole täitnud oma põhiseaduslikku kohustust tagada kõikidele lastele võrdne ligipääs haridusele. Rosenbaum loodab, et need 75 kooli on alles algus ja edaspidi toetab osariik vabatahtlikult veel teisigi koole.

«Me teame, et kirjaoskus on kogu õppimise alus ja see on demokraatias osalemise oluline osa. Inimesed, kes ei oska lugeda ega kirjutada, on sageli informeerimata, nendega on lihtsam manipuleerida ja nad lähevad väiksema tõenäosusega valima,» ütles California Ülikool Los Angeleses professor Pedro Noguera, kelle sõnul on kõnealune võit üks samm paremuse poole.