Millised on probiootikumide põhilised kasulikud toimed?

Paraku ähvardab meie mikrobioomi ravimite näol tõsine keemiline oht. Öeldakse, et ajalugu kirjutavad võitjad. Arvestades ka näiteks seda, et kaks kolmandikku üle 65-aastastest ameeriklastest tarvitab kolme või enamat ravimit, kirjutavad praeguseni ajalugu ravimifirmad. Kahtlemata võib olla tänulik selle eest, et meil on olemas mitmesugused moodsad ravimid, mida hädaolukorras kasutada või mille abil need, kes toitumist ja elustiili ei soovi või ei suuda muuta, saavad sümptomeid leevendada.

Martie Whittekin «Tervise taastamine probiootikumide abil». FOTO: Raamat

Telereklaamidest võib aga jääda mulje, et kui meil ei ole kõrvetisi, erektsioonihäiret, artriiti, depressiooni, ülekaalu, diabeeti või muud häda, siis on meil midagi viga. Kui näitlejad püüavad jätta meile reklaamidest muljet, et saavad tänu ravimile haigusest hoolimata õnnelikku elu elada, siis hääl taustal hoiatab meid hirmutavate või isegi eluohtlike kõrvaltoimete eest. Suurem osa ravimitest kahjustab meie häid baktereid. Kõrvaltoimed võivad omakorda viia üha uute ravimite kasutamiseni, mis on libe tee polüfarmaatsia (paljude ravimite samaaegne tarvitamine) ja kriisimeditsiini juurde.

Tänaseks on selge, et mitmekesine soolebakterite koosseis võib lahendada paljud sellised terviseprobleemid, mille puhul tavaliselt käsi ravimite järele sirutatakse. Sertifitseeritud toitumisnõustaja ja menuka raamatu «Tervise taastamine probiootikumide abil» autor Martie Whittekin loodab, et võimas ravimitööstus ei hakka sellele avastusele vastu töötama. Ajaloost võib leida sarnase näite, mis on seotud ravimtaimedega. Kunagi olidki ravimtaimed ainsad ravimid. Kui ravimid võivad olla mõnikord väga robustsed ja panna keha tegema asju, mida see normaalselt ei tee, siis keeruka koostisega ravimtaim võib sarnaselt kasuliku toitaine või probiootikumiga saavutada sama eesmärgi, ent palju delikaatsemal viisil, aidates teha kehal asju, mida terve keha tavaliselt teeb, aga mida haige keha ise hästi ei suuda. Kui kasutame ravimtaimi korrektselt, siis esineb kõrvaltoimeid haruharva. Loomulikult ei saa eeldada, et ravimifirmad hakkavad ravimtaimede kasutamist toetama – sama hea oleks eeldada, et kohalik autoesindus hakkab propageerima jalgrattaga tööle sõitmist.

Elame ääretult põneval ajal – alles äsja on hakatud mõistma, et meie keha mikroskoopilised asukad mõjutavad meie tervist uskumatult olulisel määral ja uskumatult keerukatel viisidel. Me ei tea veel kaugeltki kõiki vastuseid, aga vähemalt oleme hakanud esitama õigeid küsimusi. Meie väikesed probiootilised sõbrad ei ole enam mingi kõrvaline teema, vaid on tõusnud täiesti uue meditsiinilise paradigma keskmesse. Muidugi tahaksime kõik elada täisväärtuslikku elu elu lõpuni. Kahjuks vähendavad kroonilised haigused nii elu kestust kui ka kvaliteeti. Hea uudis on see, et probleemide algpõhjustega tegeledes või koguni oma geenide aktiivsust suunates õnnestub enamikku haigustest ennetada või need seljatada. Toitumisnõustajad on juba ammusest ajast tähele pannud, et seedekulgla on seotud tihedalt nii surma kui ka tervisega. Paljud kunagised lüngad teadmistes on teadus juba täitnud ning üha selgemini on hakatud mõistma, et ohtlike bakterite tapmine ravimitega on piiratud strateegia – lisaks tuleb tegeleda meile hädavajalike kasulike bakterite toetamisega.

Martie Whittekin toob oma raamatus «Tervise taastamine probiootikumide abil» välja probiootikumide põhilised kasulikud toimed:

aitab toitu seedida ja tõhustab toitainete imendumist,

alandab kolesteroolitaset ja kaitseb seda oksüdeerumise eest,

annab energiat,

kaitseb meid lekkiva soole sündroomi ja pärmseene vohamise eest ning samuti paljude nende nähtustega kaasnevate probleemide eest,

pärsib rasvumist soodustavaid mikroorganisme,

soodustab toksiinide väljutamist,

toodab ajus kasutatavaid kemikaale, mis parandavad meeleolu ja vähendavad söögiisu,

toodab selektiivseid antibiootikume ning mikroobivastaseid aineid, mis ründavad ainult halbu baktereid,

toodab tähtsaid vitamiine,

tõhustab meie immuunfunktsiooni,

vähendab põletikku.