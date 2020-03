Tõnu Runnel soovitab raamatut «maailma huvitavamast mehest», kes elas koos inuittidega

Tõnu põhjendab oma valikut nii: «Ilus oleks inimestele ilukirjandust soovitada – ja veel sellist, mida osta on võimalik. Ent värske elamus Peter Freucheni «Minu Gröönimaa noorusest» on sedavõrd kirgas, et pean mõlemat reeglit rikkuma. Ilukirjanduslik on see aga küll – lugedes mõtled pidevalt, et «see ei ole võimalik» ja oled lummatud, nagu lapsena Alexandre Dumas’ «Kolme musketäri» lugedes. Aga tegelikult on see «maailma huvitavaimaks meheks» tituleeritud taani «hiiglase» mälestustekogu Põhja-Gröönimaa inuittidega koos elatud tosinast aastast.»