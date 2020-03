Merit Raju raamatus «Vaba ja metsik»: küpsus on kaotanud tähendust ja seeläbi ka väärtust

Võib-olla on küpsus kaotanud tähendust ja seeläbi ka väärtust. Maailmas, kus looduse annid ei valmi mitte ainult suvel ja sügisel, vaid aasta läbi. Äris, kus viljad nopitakse pooltoorelt, et nad küpseksid kunstlikult või transporditeel. Ühiskonnas, kus noorust ja välist sära hinnatakse kõrgemalt kui elutarkust ja tagasihoidlikkust.

See küpsus, mille nõnda olen saavutanud, maitseb nagu päikeseküpsed suveviljad, mitte nagu kunstvalgusega kasvuhoonekraam. Sellel on minu jaoks väärtus ja maitse ja mälestused – see on ise kasvatatud, kastetud ja nopitud, sellelt on ise parasiite nokitud ning mõnedki põuad ja üleujutused kaasa elatud.