Raamat: seksuaalenergia kasutamine finantsedukütusena on väärt edustrateegia

See peatükk köidab tähelepanu. Mõnda ajab seksuaalse muundamise teema veidi segadusse. Mida see tähendab? Osa naisi näeb selles midagi väga šovinistlikku ega mõista, kuidas ma võisin selle teema lülitada raamatusse «Mõtlemist muutes rikkaks. Naistele». Küsin neilt:

kas sa oled kunagi otsustanud mõne riideeseme selga panna seetõttu, et näed selles seksikam välja?

kas sa oled kunagi kedagi silmanurgast vaadanud?

kas sa oled kunagi kellegagi flirtinud või kedagi õrritanud?

kas sa oled kellegi kätt surudes puudutanud teise käega tema õlga või teist kätt, et tervitus oleks intiimsem?

kas sa oled kunagi vastanud ei, aga naeratanud samal ajal?

kas sa vaatad ennast, kui möödud peeglist?

Kui vastasid kasvõi ühele küsimusele jaatavalt, siis mõistad seksuaalse atraktiivsuse jõudu. Napoloen Hill märkis: «Suguiha on kõige võimsam inimlik iha». Seksuaalsuse muundumine on seksuaalenergia ülekandmine ühest seksuaalväljenduse vormist teise, nagu kujutlusvõime, julgus, mõtteteravus. Ta jagab lugejaga lihtsaid näiteid, kuidas inimese külgetõmbejõud väljendub seksuaalenergiana.

Käepigistus. Käepigistuse järgi tunneb kohe, kas inimene on ligitõmbav või mitte. Hääletoon. Köitvus ehk seksuaalne energia on tegur, mis võib anda häälele värvingu või teha selle meloodilisemaks ja võluvamaks. Kehahoid ja käitumine. Tugevalt seksuaalsed inimesed liiguvad energiliselt, sundimatult ja nõtkelt. Mõttevibratsioonid. Tugevalt seksuaalsed inimesed panevad oma mõtetesse seksuaalse emotsiooni või suudavad seda teha tahte järgi ja mõjutada nõnda teisi inimesi. Oma välimuse eest hoolitsemine. Tugevalt seksuaalsed inimesed jälgivad oma välimust enamasti väga hoolikalt. Tavaliselt valivad nad elegantse riietuse, mis sobib nende isiku, kehaehituse, naha ja muuga.

Need punktid peavad kindlasti ühepalju paika nii meeste kui ka naiste puhul. Mis tunne on, kui annad teisele naisele käe ja ta pakub sulle vastu lödid sõrmed, mitte tugeva käepigistuse? Kas su hääl muutub selle järgi, kas räägid lapse, elukaaslase või äripartneriga?

Sharon L. Lechter «Mõtlemist muutes rikkaks. Naistele». FOTO: Raamat

Napoloen Hill nimetas kontrollimatut suguiha vastupandamatuks jõuks, mis võib osutuda riskantseks. Ta pakkus sellele probleemile välja võimsa ja tolle aja kohta provokatiivse lahenduse. Ta toob välja, et vajadus seksi, armastuse ja romantika järele on kaasasündinud ja loomulik ning suguiha on seotud vaimsete tungidega. Intensiivsus, võim ning seksi-, armastuse- ja romantikavajadus on energiad. Neid loomulikke ja kaasasündinud ihasid väärtustades õitseme ka ise.

Tänapäeva maailmas on seksuaalse, romantilise ja kirgliku loomuse kasutamine, suunamine ja väärtustamine edustrateegia, mis rikastab meelt, keha ja vaimu, aga täiendab ka palgatõendeid, rahataskut ja portfooliot.

Seksuaalenergia võib finantsedukütusena toimida nii meeste kui ka naiste puhul. Madonnat tuntakse selle järgi, et ta uuendab pidevalt oma muusikat ja kinnistab heategevusele pühendunud kultuslikku mainet ning meedia seab teda seetõttu ärinaise etaloniks. Madonnat on ka kritiseeritud ülevoolava seksuaalsuse pärast, ent ta on naine, kes oskas juba ammu enne rambivalgust oma seksuaalenergiat, aga ilmselgelt ka naiselikku kirge ja mängulisust hinnata, väärtustada ja väljendada.

Oma seksuaalenergia kohta ütleb Madonna ise nii: «Kõik arvavad tõenäoliselt, et ma olen pöörane nümfomaan, et mul on täitmatu seksuaalne iha, kuid tegelikult loeksin ma pigem raamatut.»

***

