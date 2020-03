Simone Milasas: raha tekitamine on lõbus, lõbus, lõbus!

«Äritegemise rõõm». FOTO: Raamat

Simone on võimekas juht, kes reisib palju maailmas ringi, et õpetada inimestele, kuidas teha äri lähtuvalt rõõmust. Juba mitukümmend aastat on ta olnud moodsate ettevõtete loomise ja arendamise juures. Ta on töötanud paljudel eri tegevusaladel kogu maailmas. Talle on kuulunud firmad, ta on ise firmasid asutanud, neid juhtinud ja muutnud, tutvustades seejuures entusiastlikult inimestele erinevaid võimalusi, kuidas luua ja võimendada aina rohkem kõike, mida soovitakse. Simone on Äritegemise Rõõmu programmi asutaja.

«Äritegemise rõõm ei seisne hüsteerilises õnnes. See tähendab teadmist, et tehtud valikud võivad vahel toimida, vahel mitte, aga ollakse sellest hoolimata valmis julgelt edasi rühkima, muutuma ja vajadusel isegi plaanidest loobuma. Äritegemise rõõm tähendab sellise harmoonilise süsteemi loomist, mis võimaldaks ellu iga päev ilmuda rohkemal, kui reaalsus pealtnäha lubab,» ütleb Simone.

Avaldame raamatust katkendi.

Raha tekitamine: lõbus, lõbus, lõbus!

Kõik ei pea raha tekitamist lõbusaks tegevuseks. Mõned inimesed usuvad, et ei suuda raha tekitada. Nad muretsevad selle pärast, sest ei tea, kust nende soovitav raha peaks tulema või siis hoiavad nad kramplikult kinni olemasolevast rahast. Raha kaotamine tähendab seda, et nad on läbi kukkunud. Nende suhtumine on selline: «Ma ei tohi sellest rahast ilma jääda, sest mul läheks terve igavik taas sellise summa tekitamiseks – seega ei tohi ma mingil juhul ebaõnnestuda.» Nad on niivõrd ametis olemasolevast rahast kinni hoidmisega, et ei saagi rohkem raha vastu võtta.

Ent on olemas ka selliseid inimesi, kes püüavad pidevalt välja nuputada, kuidas rohkem raha saada. Nad ütlevad: «Teen sinu heaks üht, teist ja kolmandat. Kui palju sa mulle selle eest maksad?» Inimesed, kes püüavad välja nuputada, kuidas rohkem raha saada, on tihtipeale need, kes ei paista seda sugugi suutvat, aga need, kes tekitavad raha lõbu pärast, saavad pealtnäha kogu aeg raha juurde.

Tõde: Kas võiksid godziljon korda hävitada ja olematuks teha kõik need kohad, kust oled rõõmu tekitamiseks raha otsinud, selle asemel et lihtsalt rõõmu tunda ja lasta rahal oma ellu tulla? Õige ja vale, hea ja halb, POD ja POC, kõik üheksa, lühidalt, poisikesed ja veel.

Raha järgneb rõõmule.

Rõõm ei järgne rahale.

Sündmus «Ligipääs Ärile ja Rahale! Simone Milasas Tallinnas»