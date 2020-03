ELF tutvustab püsimetsandust raamatuga

Käsiraamat kätkeb püsimetsanduse alaseid kogemusi ja teadmisi nii Eestist kui ka mujalt Euroopast, tarkusi ja tähelepanekuid nii teaduskirjandusest kui metsamajandajatelt. Raamat on mõeldud eelkõige metsaomanikele ja -majandajatele, kuid huvitavat lugemist leiab sealt igaüks, kelle jaoks metsateemad hingelähedased.

Raamatu koostasid Tartu Ülikooli teadur Liina Remm, ELFi metsaekspert Liis Kuresoo ja metsandushuviline Mihkel Rünkla, kujundas Taavi Oolberg. «Püsimetsandust nähakse tulevikusuunana paljudes maailma piirkondades. Eestis pole püsimetsandust praktiliselt uuritud, kuid selle erinevaid variatsioone on arvatavasti võimalik rakendada enamikus Eesti metsades,» nentis Liina Remm.

«On rõõm heita valminud teejuhiga valgust täna niivõrd oluliseks kerkinud teemale nagu püsimetsandus, mis on heaks alternatiiviks lageraiemajandusele kohtades, kuhu see erinevatel põhjustel hästi ei sobi. Näiteks kaitsealade piiranguvööndites ja asulalähedastes metsades,» sõnas Liis Kuresoo.

«Püsimetsandus on justkui sild intensiivmetsanduse ja looduskaitse vahel, purre puupõllult põlismetsa,» lisas Mihkel Rünkla.

Raamatut saab soetada ELFi kontorist Tartus (kirjuta elf@elfond.ee) ning digikujul on see ühes püsimetsanduse videoklippidega tasuta kättesaadav loodussõbralikule metsandusele pühendatud kodulehel . Väljaande valmimist toetasid hooandjad ning Ülemiste keskus.

Püsimetsa majandatakse raiudes üksikuid puid või puudegruppe. Majandamine on looduslähedane: kasvatakse kasvukohale omaseid puuliike, valikraietega ei eemaldata kunagi kõrgmetsa täielikult. Püsimetsas on pidevalt noori, keskealisi ja vanu puid, mistõttu püsimetsa ilme meenutab põlismetsa. Püsimetsast saab nii puitu kui muid metsasaadusi, seal on puhke- ja sportimisvõimalused, säästlikult majandatud püsimetsas elavad metsaliigid, kes lageraie järel taanduksid. Püsimetsandus pakub võimalust leida tasakaalupunkt metsa erinevate funktsioonide ja väärtuste vahel.