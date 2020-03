Eesti kunstiraamat sai Leipzigis toimunud raamatukujunduskonkursil hõbemedali

Kirjastuse Lugemik ühe eestvedaja ja Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna juhataja Indrek Sirkeli kujundatud raamat – Gordon Matta-Clarki ja Anu Vahtra «Short Term Eternity» (Lühiajaline igavik) – pälvis Leipzigis toimunud raamatukujunduskonkursil «Best Book Design from all over the World 2020» (Maailma parimad raamatukujundused) hõbemedali.