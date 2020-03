Mees, kes seltskonnas on elunautija, kodus aga türann

«Kahe palee vahel» jutustab, mis juhtub ühes peres umbes kahe aasta vältel. Kuigi tegu on täitsa tavaliste inimestega ja raamatu tegevus nende kodust kaugele ei liigu, siis aset jõuab leida nii mõndagi. Romaani mahuvad näiteks kolm pulma, mitu kolimist, üks kodust pagendamine, meeleavaldused inglaste vastu, pereisa liiderdamine, koolipoisi sekeldused. Kõige muutis eriti huvitavaks see, kui võõras oli mulle tegelaste elu ning kultuuriruum. Väga silmiavav oli lugeda, kuidas kujutati abielu ja usku, milline kontroll oli ühel isikul terve pere üle, kuidas naiste meelelahutuseks oli uugikambrist tänaval toimuva jälgimine. Lisaks ei teadnud ma varem, et Egiptuses toimus 1919. aastal revolutsioon.

Talle tundus, et enne saab ta taevasse minna kui veenda ema end isamaa nimel ohtu seadma. Fahmi arvates oli kergem inglasi Egiptusest välja saada kui ema selle vajaduses veenda või teda inglaste vastu meelestada. Kui jutt selle peale läks, küsis ema: «Miks sa neid ei salli, mu poeg? Nad on ju samasugused inimesed nagu meie!»

Tundsin korduvalt, et ma ei tea piisavalt tausta ning kahtlesin, kas peaksin nutma või naerma. Kas kirjeldatud sündmuseid peaksin võtma puhta tõena või on kirjanik neid kujutanud mingi nurga alt? Mida paisutatakse üle ja mida kujutatakse selgelt? Tunnistan, minu jaoks oli see pigem koomiline lugemine. Pahvatasin valjusti naerma, kui nägusa noormehe kirjeldus sisaldas kokkukasvanud kulme. Nalja tegid veel nii pesamuna Kamali tembud aga ka pereisa kaks täiesti erinevat külge, mis tulevad hästi esile näiteks tütre pulmas.

«Ei! Ma ei lase oma tütart ühegi mehe majja, kui ma pole kindel, et see mees tahab minuga sugulaseks saada - just minuga! Ja ainult minuga!»

Komöödiaga siiski tegu ei ole, sest aset leiavad ka mitmed tragöödiad. Elu Ahmed Abd al-Gawwadi peres ei ole sugugi meelakkumine, miks muidu naine ja lapsed teda nii väga kardavad. Kuigi raamatu lehekülgedele see otseselt ei jõua, võib seda ridade vahelt aimata. Lisaks on palju juttu vägivaldsetest meeleavaldustest ning sellest, kuidas need tegelasi mõjutavad. Romaani kõige hirmsaim külg oli mulle kui vabale naisele ikkagi naiste roll ühiskonnas. Käisin just raamatuklubi kohtumisel, kus üks raamat, mille üle arutleti oli Margaret Atwoodi «Teenijana lugu», kus teemaks on naistelt õiguste ära võtmine. Sel päeval oli mul veel «Kahe palee vahel» pooleli ning kui ta õhtul kätte võtsin, hakkasin teoste vahel paralleele nägema, sest pereemal ei ole mingeid õiguseid olnudki. Tema maja müürid on talle piirideks ning kui naine julgeb minna pojaga jalutama, järgneb karm karistus. Selline käitumine hakkas mulle üha enam meenutama seda, kuidas kujutatakse tuleviku düstoopilisi ühiskondi. Huvitav, kas pole? Aga milline on Kairo naiste elu täna?

Kui romaanis esinevad sündmused ja olukorrad tundusid kohati uskumatud, siis tegelased olid kõik väga reaalsed. Neil olid hirmud ja lootused, tugevused ja puudused. Igaühel on oma lugu, mis omavahel põimudes moodustavadki selle raamatu. Siin ei olnud otseselt peategelast, vaid kõik olid oma loo kangelased. Kõige huvitavam oli minu arvates lugeda pereisast, sest tema kahepalgelisus oli lihtsalt niivõrd absurdne.