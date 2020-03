Põnevike meister Gillian Flynn soovitab: 4 kaasahaaravat raamatut, millega õhtut sisustada

A. J. Finn «Naine aknal». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Kirjastus: Tänapäev

Ilmumisaasta: 2018

Tõlkinud: Eve Rütel

«Hämmastav. Põnev. Armas ja imepärane,» kiidab Gillian Flynn. «Võiksin siia põimida veel ülivõrdeid, aga ilmselt jõudis mõte juba kohale. Finn on loonud uue aastatuhande noir, tulvil hüpnotiseerivaid tegelaskujusid, rabavaid pöördeid ja kaunist stiili, ning minategelasega meeldiks mulle jagada pudelit Pinot’d. Võib-olla teistki – mul on talle palju küsimusi.»

Anna Fox elab tubast elu, ta vaatab palju vanu filme, tellib interneti kaudu poest toitu ja veini ning vaatleb igavusest läbi fotoaparaadi objektiivi naabrite elu. Tal on agorafoobia ja reeglina ta väljas ei käi. Ühel päeval jääb ta teiste elu piilumisega vahele ning tutvub vastasmajas elava naisega. Pisut hiljem näeb ta aga midagi sellist, millest käivitub tempokas ja mitmete ootamatute pööretega lugu, mis vaid alguses sarnaneb Hitchcocki «Tagaaknaga».

Karin Slaughter «Ilusad tüdrukud». Kirjastus Pegasus Karin Slaughter «Ilusad tüdrukud»

Kirjastus: Pegasus

Ilmumisaasta: 2019

Tõlkinud: Jüri Kolk

«Kellelgi teisel pole sama head silma üksikasjade ja tõe peale kui Slaughteril,» soovitab Gillian Flynn.

Rohkem kui kakskümmend aastat on möödunud päevast, mil Claire ja Lydia viimati teineteisega suhtlesid. Claire on glamuurset elu elav miljonäri naine, Lydia ots otsaga toime tulev üksikema, ent kumbki neist pole päriselt toibunud nende kolmanda õe Julia kahe aastakümne tagusest jäljetust kadumisest. Mineviku õudused ja südamevalu tungivad taas naiste ellu, kui ootamatult mõrvatakse Claire’i abikaasa. Teismelise tüdruku haihtumine ja pea veerand sajandit hiljem toime pandud keskealise mehe mõrv – mis on see, mis võib neid kaht sündmust ometi ühendada? Sõlminud ebakindla vaherahu, asuvad õed välja kaevama minevikusaladust, mis nende perekonna aastaid tagasi lõhki ajas … ja leiavad jahmatava tõe sealt, kus seda kõige vähem oodata võinuks.

Kimberly McCreight «Koht, kust ta leiti». Ersen Kimberly McCreight «Koht, kust ta leiti»

Kirjastus: Ersen

Ilmumisaasta: 2017

Tõlkinud: Krista Liidaru

«Ma järgneks talle kuhu iganes,» ütleb Gyllian Flynn, kes peab end suureks Kimberly McCreighti fänniks.

Kui vabakutseline ajakirjanik Molly Sanderson pannakse kohalikku ajalehte artiklit kirjutama, on tal igati põhjust kõhelda. Olles üle saanud lapse kaotuse depressioonist, võib see ülesanne äratada mälestused, mida ta on üritanud endasse peita. Ent lugu, mille Molly avastab, pole tema oma. Uurimine paljastab aastakümneid vana süngete saladuste jada, mis on end valgete lippaedade varjus hoidnud.

Daphne du Maurier «Rachel, mu piin». Kirjastus Pegasus Daphne du Maurier «Rachel, mu piin»

Kirjastus: Pegasus

Ilmumisaasta: 2017

Tõlkinud: Mare Tonts

Gyllian Flynn ütleb raamatu kiituseks: «Absoluutselt hüpnotiseeriv!»

Romaanis «Rachel, mu piin» rullib maailma üks parimaid jutuvestjaid, Daphne du Maurier, lugejate ees lahti sünge ning haarava loo kirglikust ja vankumatust armastusest, mis annab maad kahtlustustele ja hirmule. Ebatavaliselt kaunis Rachel saabub Philip Ashley uhkesse Cornwalli mõisa. Ehkki Philip kahtlustab, et äsjane lesk Rachel võib olla põhjustanud tema armastatud nõo Ambrose’i surma ja näeb naises esiti enda vaenlast, on mees peagi Rachelist üdini lummatud. Selles sünges, salapärases ning erootilise pingega laetud hea ja kurja loos peab Philip otsustama, kas imeline Rachel on tulnud selleks, et ka tema hävitada, või on ta salalike meeste süütu ohver, kes ihkab vaid üht: olla armastatud.

Allikas: Book Bub