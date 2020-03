Kuidas hingamine aitab kaasa tippsoorituse saavutamisele äris?

Vaata, et need sõnad ikka tõstaks su meeleolu või oleks rahustavad. Need peavad sind inspireerima või motiveerima, tooma rahu. Need peavad olema head mõtted ja ilusad tunded. Vaata, et sa lood või taotled sellist reaalsust, milles sa suudaks elada igavesti. Ja ära unusta hingata mõtlemise ajal. Ja luba endal tunda tundeid, mida need sõnad sinus tekitavad. Millised on kõige ilusamad sõnad, mida sa endale öelda suudad? Millised on kõige ilusamad sõnad, mida sa kellelegi teisele öelda suudad? Mida soovid sa endale ja mida maailmale? Millised on su sihid? Milline on su suurim südamesoov? Mis on su elu eesmärk? Mis on su armsaim unistus? Südamest tulev soov või taotlus, mida toetab hingamise vägi, võib kõike muuta.