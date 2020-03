Simone Milasas: oled sa valmis raha omama?

Mis iganes sinu elus ilmub, äri ja rahaline olukord on loodud sinu vaatenurga poolt. Kui sul on millegi osas vaatenurk, siis see ongi see, mis sinu elus ilmub. Simone tõi koolitusel näite vaatenurgast, mis puudutab rikkaid inimesi. Oletame, et sinu vaatenurk on: «Rikkad inimesed on õelad», siis sa leiadki, et kõikjal, kus sa puutud kokku kellegagi, kelle osas sul on hinnang, et ta on rikas, siis miski, mida ta ütleb või teeb, see on õel. Ja kui rikas inimene ütleb või teeb midagi, mis on lahke või üllas, siis sa kas ei registreeri seda lahket ja üllast asja, mida ta teeb või sa ei näe teda kui rikast. See vaatenurk «rikkad inimesed on õelad», loob sinu reaalsust ja kuni sa hoiad kinni sellest vaatenurgast, ei luba sa eales ka endal rikas olla, sest sa ei taha, et sind kui õelat nähakse. Tallinnas pühapäeval toimunud Simone kursuse eesmärk oli saada endaga täiesti ausaks selles osas, mis loob osalenute praegust reaalsust äri ja rahaga. Simone on veendunud, et ainult tõelise aususega saab hävitada oma senised vaatenurgad, mis ei loo seda, mida tegelikult oma ellu soovitakse, ja valida midagi teistsugust.