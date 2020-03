Kirjastus Hachette sattus Woody Alleni memuaari tõttu suure pahameeletormi kätte ja otsustas raamatust loobuda

Möödunud aastal ilmus kirjastuselt Hachette ajakirjanik Ronan Farrow raamat «Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators», mis on kõrgelt hinnatud New York Timesi bestseller. Ronan Farrow artiklid ajalehes The New Yorker aitasid paljastada ja süüdi mõista filmiprodutsendi Harvey Weinsteini. Artikliseeria eest võitis ajaleht ka 2018. aastal Pulitzeri preemia. Raamatus «Catch and Kill» avab Farrow veelgi loo tausta ning kirjutab teistestki võimukatest meestest, nagu Woody Allen, keda on raske seksuaalkuritegude eest vastutusele võtta. Ronan Farrow ja tema õde Dylan Farrow ei suhtle juba aastaid oma isa Woody Alleniga, keda Dylan on avalikult süüdistanud lapsepõlves seksuaalses väärkohtlemises.

Kirjastuse Hachette alla kuuluv Grand Central Publishing oli Woody Alleni memuaari avaldamise otsustanud juba aasta aega tagasi, Ronan Farrow kuulis sellest möödunud nädalal ja avaldas oma nördimust Twitteris. Farrow on enda sõnul väga pettunud, et pidi pressiteate vahendusel lugema, kuidas Hachette on otsustanud raamatu avaldada, kuigi paljud teised kirjastused käsikirjast loobusid. Eriti solvav oli autori jaoks see, et otsust varjati tema ja nende kirjastuse töötajate eest, kes «Catch and Kill» raamatuga tegelesid. Farrow peab kirjastuse tegu täiesti ebaprofessionaalseks ning ütleb, et see näitab vägivallaohvrite suhtes kaastundetust ja eetika puudumist.

Ronan Farrow (@RonanFarrow) March 4, 2020

Kirjastuse Hachette tegevjuht Michael Pietsch vastas Ronan Farrow’le ajakirjanduse vahendusel, et nad ei lase ühelgi kirjastusprogrammil segada teist ning et igal raamatul on oma missioon. «Kirjastajana on meie töö aidata autoritel saavutada see, mis nad oma raamatu loomisel eesmärgiks võtnud,» ütles Pietsch, kelle sõnul annab Hachette aastas välja tuhandeid raamatuid.

Pahameelega ühinesid ka paljud Hachette'i töötajad, kes ei jäänud rahule koosolekul kuuldud tegevjuhi selgitustega raamatu välja andmise kohta. Page Six andmetel olid töötajad pöördunud kaebusega ka personaliosakonda ning otsustanud siis 5. märtsil protestiks maja ette minna, et avaldada toetust Farrow’dele ning seksuaalse vägivalla ohvritele. Meeleavaldusega ühines mitu kirjastuse allüksust.

75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen's memoir. #HachetteWalkout #LittleBrownWalkout
Kendra Barkoff Lamy (@kabarkoff) March 5, 2020

Michael Pietsch kinnitas väljaandele Vanity Fair, et töötajatel on õigus avaldada oma arvamust, seda juhtkond ka austab ja mõistab. Kõmulise memuaari ilmumist lubati ettevõttesiseselt rohkem arutada. Reedel teatati, et seoses avalikkuse ja töötajate vastuseisuga otsustas kirjastus siiski Woody Alleni raamatu väljaandmisest loobuda.