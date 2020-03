Jana Paulman: olen kirjutanud raamatu eelkõige meestele silmade avamiseks, et nad mõistaksid, mis naisega toimub

Loodan, et meeslugejad leiavad minu kogemustest ka enda probleemidele vastused suhtlemisel naistega ja naislugejad kaasamõtlemiseks ja enese analüüsiks mõtteid, miks me naised sellised oleme, nagu oleme. Loomulikult oleme ju ka inimesed ja astume pidevalt oma valede valikutega «ämbrisse», kuid selle raamatuga julgustangi nii mehi kui naisi avameelselt diskuteerima, millest meie «ämbrid» suhtlemisel vastassooga on tingitud.

See raamat on mõeldud eeskätt meestele, et nad mõistaks naise hingeelu, aga mõistagi sobib see ka naistele lugemiseks ja kaasa mõtlemiseks, sest me naised mõistame üksteist armastuses, mis teebki ju naisest naise. Kuna raamat kätkeb kõike: armastust, valu, emadust, vägivallakogemusi, lapsepõlve mõjutusi, erinevaid pettumusi ja rõõme, seiklusi ja eneseotsinguid, edu ja unistusi, siis on seal äratundmist nii naistele kui meestele. Võib olla ka vastuseid omaenda küsimustele ja probleemidele. Tuginen raamatus ainult oma kogemustele ja läbielamistest, samuti avaldan oma arusaamist ja kogemust otsekoheselt olles ise kõike omal nahal läbi elanud. Räägin küll avameelselt armastusest, seksist, ilust, emadusest ja paljudest muudest positiivsetest kogemustest, kuid mööda pole mindud ka elu valupunktidest: armukadedus, petmine ja usaldamatus, vägivalla kogemused ja arusaamatused meestega suhtlemisel. Olen püüdnud kirjutada ausalt endasse vaadates ja analüüsides. Võib-olla aitab see raamat ka lugejal enda sisse vaadata ja tõega silmitsi seista, oma hirmud ületada ja ennast oma armastatule avada sellisena, nagu ta tegelikult ongi.

Mis ajendas oma elu ja hinge avama? Olen kaua olnud armastatud mehega koos, kuid hiljuti mõistsin, et ikka veel ei tunne ta mind kui naist täielikult ja seetõttu tekib palju arusaamatusi. Aga nii on valdavalt paljudes suhetes. Selle asemel, et lasta oletuste ja arusaamatuste pärast ennast «paljastada», ma otsustasingi, et langetan oma maski ise ja avangi enda kui naise tõelise olemuse läbi oma kogemuste.

Milline on see naine, kes maski alt välja tuleb?

Maski alt väljub naine oma tõelises olemuses: nõrkuste, tugevuste, haavatavusega. Naine, kellel on energiat ja väge tulla toime iga eluraskusega ja samas avada ennast mehele, keda armastab. Olla tema ees oma tõelise olemusega – õrn, haavatav, samas julgusega elada ja vaadata tõele näkki. Minu maski alt väljumise mõte on see, et naised ja mehed, ärge kartke olla need, kes te olete ja ärge kartke elada! Elage täiel rinnal ja avage maailmale oma hing!

Minu põhimõte kirjutamisel on see, et kui üldse võtta kätte kirjutamine, siis pigem ausalt, otsekoheselt ja siiralt kui ilustatult. Paraku elu ei olegi alati lihtne, kerge ja roosa. Elus on vahel ka kibedaid kogemusi ja kõige tähtsam siis ongi olla enda vastu aus ja tunnistada seda, mis tegelikult toimub. Armastuskirju kirjutades mehele ma olin ju siiras ja aus oma tunnetes. Miks mitte olla aus ka oma elu peale vaadates ja seda analüüsides? See on ka mõnes mõttes teraapiline ja vabastav ning lugejatele õpetlik. Ma jagan lihtsalt oma elu põhjal kogemusi, mida saab anda ainult aus enesesse vaatamine. Aga enesesse vaatamine polegi alati kõige ilusam ja rõõmu pakkuvam. Vahel vaatab peeglist vastu ka see tegelane, keda sa üldse näha ei taha. Aga sellega peab leppima, sest iseenda eest ju ei põgene. Kõige raskem ongi olla enda vastu aus ja leppida endaga sellisena, kes sa tegelikult oled. Paljud, kes mu raamatut loevad, tunnevad sealt ära iseennast, oma kogemused ja mõtted. Ja need, kes seda ei tunne, leiavad, et on ka teistsuguseid naisi ja teistsuguseid kogemusi, kui nendel endal on olnud. Ka teiste kogemused on õpetlikud.

Kas lugeja võib teie sulest peagi veel midagi oodata?

Mul on valmimisjärgus fantaasiaromaan, kuju tulevad sisse ka illustratsioonid minu kunstnikust tütrelt. Raamat räägib samuti armastusest läbi naise silmade, kuid tegevus toimub irreaalses maailmas, kus naine kohtub läbi erinevate ajastute erinevate armastuste ja hingedega. Lugu on fantastika, kus puuduvad aja ja ruumi piirangud. Tegevus toimub inimese, naise sees.

Plaanin kirjutada ka eraldi raamatu vägivalla teemal, sest olen sellega lähedalt kokku puutunud ja soovin raamatuga aidata inimesi, kes on vägivalla all kannatanud.

***