Tom Valsbergi 10 vahvat näpunäidet stressivabaks eluks

Tomi uus raamat «Eluterve pohhuist» on täis nutikaid aforisme ja naljakaid illustratsioone ja on kergesti loetav teos. Lugeja saab näpunäited, kuidas muuta oma suhtumist ja jääda positiivseks. Kindlasti saab ka kõhutäie naerda, pannes samal ajal kõrva taha häid tarkuseteri.

Avaldame Tom Valsbergi raamatust 10 vahvat tsitaati, kuidas elada eluterve pohhuisti kombel rõõmsamat elu.

Pingete maandamine

«Eluterve pohhuist ei saada kedagi pikalt, kui too eksib. Ta annab uue võimaluse, sest peale eksimist on just kõige suurem potentsiaal, et seda viga enam ei tehta.»

Tasakaalustamine

«Eluterve pohhuist võtab puhkust palju tõsisemalt kui tööd, sest ükski lill ei õitse kogu aasta läbi.»

Hirm

«Kui hirm tuleb peale, siis eluterve pohhuist pigem tegutseb ja pärast kahetseb, kui jätab midagi lihtsalt hirmu pärast tegemata.»

Minevik ja tulevik

«Ta teab, et elu on praeguste hetkede lõppematu jada, ja iga hetk, mil ta mõtleb minevikule või tulevikule, on raisatud hetk. Ka eluterve pohhuist teeb aeg-ajalt tulevikuplaane, aga ta ei ole selle pärast ärevuses ja hirmul.»

Raamatuesitlus: Tom Valsberg «Eluterve pohhuist» Solarise Apollos. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Positiivne mõtlemine

«Eluterve pohhuist teab, et kui kõik on pekkis, siis on tegelikult ikkagi mustmiljon põhjust rõõmustada. Ta on elus! Tal on keha, millega ringi liikuda! Ta saab tunda kõikvõimalikke tundeid ja saada igasugu elamusi. Ta pole näljas! Tal on sõbrad! Ta saab rääkida, laulda, joosta, tegutseda, armastada. Milline imeline maailm! Ta teab, et praeguse üle tänulik olemine kutsub esile veel rohkem põhjusi ja olukordi, mille üle tänulik olla.»

Asjadest ja elamustest

«Eluterve pohhuist teab, et mugavustsoon on mõnus koht. Aga seal ei kasva ühtegi lille. Ta ei ole eksinud. Ta on teel, millel pole sihtpunkti. Ta rändab teadmises, et varsti ta jälle leiab paiga, mida nautida ja armastada, kuni ta jälle teele asub.»

Mõistus

«Eluterve pohhuist teab, et tema enda mõistus on kas tema suurim vaenlane või tema suurim sõber. Kumb variant on, sõltub temast endast. Eluterve pohhuist vastutab selle eest, mida ta ütleb. Aga ta ei vastuta selle eest, kuidas keegi teine sellest aru saab.»

Inimeste negatiivus

«Kui elutervele pohhuistile näidatakse liikluses fakki, siis ta saadab vastu õhusuudluse ja teeb kätega südame. Ta teab, et kõige vihasemad inimesed vajavad tema armastust just kõige rohkem.»

Valikute tegemine

«Eluterve pohhuist on piisavalt kannatlik, et aeg-ajalt teha seda, mida ta ei taha, vahel harva suhelda inimestega, kelle energia on raske, aga ta teab, et teha sellist asja iga päev on lihtsalt ajuvaba enesepiinamine. Eluterve pohhuist julgeb öelda ei!»

Õnne valem