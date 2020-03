Chris Kala: ka mehed oskavad rääkida asjadest päriselt, kui neile see võimalus anda

Sellele küsimusele vastamine vajab minu viimase raamatu «Mõistmaks, kes ma olen» läbi lugemist, kus on vägagi detailselt kirjas minu vaimse ärkamise teekond. Ma ei ole see vaimne inimene, kes oleks väga palju tehnikaid praktiseerinud. Ma pigem olen olnud informatsioonikümbluses ja enda intuitsiooni kuulamises ning pidevas küsimises kas ja miks nii on - filosofeerivas seisundis üle 10 aasta juba. Olen veendumusel, et vaimsus on sügav valdkond ja ka siin, nagu eluski, esineb pettuseid. Siin on isegi pettus pettuses, mida tihtipeale läbi näha ei osata. Kõik, mis hiilgab, ei ole kuld ja ma usun seda, et me ei pea kõike proovima selleks, et mõista, et asi on meile kahjulik. On võimalik ka kogemuseta mõista, kas asi töötab või mitte. Selleks on vaja informatsiooni ja võrdlusmomenti. Tunded ja meie mõistus peavad koos töötama. Mõlemat tuleb arvesse võtta ka vaimses sektoris liikudes. Ei saa olla tunne ja mõistus eraldi. Need täiendavad teineteist. Toon ühe enda elukaaslase öeldud mõtte: kui aias on mürgiseid taimi ja me teame, et need on mürgised, siis pole ju vaja proovida, kas need päriselt ka mürgised ja eluohtlikud on. Ma tunnen täna, et vaimse maailma lahkamine ja nendel teemadel rääkimine ei ole minu ülesanne siin. Arvasin aastaid tagasi egoistlikult, et on, aga tegelikult ei ole. Siin on juba piisavalt neid, kes suudavad seda teha nii, et inimesed mõistaksid, mis toimub.

See vastab tõele, igal asjal on oma hind. Ma olen veendunud selles, et kui me teeme elus asju võimalikult autentselt, siis ei ole ka inimesi, kes meid hukka mõistaks. Kui me räägime arusaadavalt, suudame ennast intelligentselt väljendada, argumenteerida, ideid esitleda ja teha seda neutraalsel moel, kus meie tungiv soov on lihtsalt jagada oma elukogemusi ja õpitud õppetunde, siis ei ole ka neid, kes hukka mõistavad. Loomulikult, erand kinnitab reeglit ja alati leidub keegi, aga olen sellel kaheaastasel podcast’imisteel märganud, et üdini läbiv ausus on see, mis inimesi kõnetab. See ei pea tähendama, et me hädaldame, vaid me räägime ausalt asjadest, nii nagu need on, igasuguse filtri või maskideta. Mul on olnud väga palju võimalusi ja olen saanud palju kogemust avalike esinemistega. Mulle tundub, et see on osa minust: ma ei karda olla inimeste ees, ma ei karda rääkida ka telesaadetes kaamera ees seksist või mõnest muust olulisest ja samas tabu tekitavast teemast. Ma ei sildista teemasid. Need on kõik osa elust ja nendest avameelselt, ausalt ja vabalt rääkimine on aidanud minul endal nii palju areneda ja vabaneda mingitest sisemistest jamadest. Ma ei soovi ega püüa ka kedagi õpetada. Kuna see on minu ego üks osadest, siis ma olen seda kogemata pahatahtlikult varasemalt aeg-ajalt ikkagi teinud. Ma soovin tegelikult jagada ja ma arvan, et ka see ongi üks suur erinevus. Ma lihtsalt püüan olla mina ja mõistan, et kõik ei pea minu maailmavaatega nõustuma ja mina ei pea teiste maailmavaadetega alati nõustuma.