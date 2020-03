VIDEO ⟩ Lensin ja Kärsin soovitavad Roland Tokko uut raamatut «Minu elu kutse»

«Olen lugenud palju ilu- ja populaarteaduslikku kirjandust ja tuleb tõdeda, et see raamat on üks viimase aja paremaid pärleid, mis on mulle kätte sattunud. Sain siit palju häid soovitusi ja viiteid kodulehtedele ja raamatutele. Eriti meeldib mulle see, et raamatus on teemad kompaktselt kokku võetud ja kohe nende juures on harjutused ja nõuanded,» ütles Epp Kärsin.

«Minu meelest peaks see raamat olema põhikoolis kohustuslik kirjandus. Autorid on enese arendamisel suure töö ära teinud ja annavad seda väga inspireerival moel edasi, olles ise eeskujuks, kuidas saavutada oma unistuste elu. See raamat julgustas mind veelgi rohkem olema mina ise ja seadma eesmärke, mis kannavad kõrgemale ja kaugemale. Tänan, Harald ja Roland, et olete ausad, maskideta!» sõnas ta.

Krista Lensini arvates on «Minu elu kutse» nagu hea kaaslane: paneb mõtlema, kirjutama, arutlema, vaidlema autoritega ja ka iseendaga. «Kohati oli tunne, et olen taas koolipingis ja teen harjutusi-ülesandeid. Nende tegemine võttis aga aega, sest sain siit julgust vaadata iseenda sisse, reaalselt tajuda, mis minuga toimub ja kui palju ma üldse tahan liikuda ikka selsamal rajal nagu alati, olles ilmselt osaliselt ka mugavustsoonis. Või tahan ma hoopis tunda elevust seoses avastamata maailmaga, sest nagu raamat ütleb, on otsast alustada täiesti okei. Võib-olla peabki sukelduma teadmatusse, et saada uusi, põnevaid, teistmoodi kogemusi!» lausus ta.

«Sain kinnitust, et olemasolevaid teadmisi-oskusi saab ära kasutada hoopis mujal. See raamat on väga hea õppematerjal neile, kes seisavad teelahkmel ja igatsevad uuesti tunda kirge, elevust, elutahet teha, muuta, luua…» lisas Krista.

«Minu elu kutse» aitab avastada oma kirge, tõelisi andeid ja kutsumust ja neid oma tegeliku potentsiaali vääriliselt rakendada. Roland Tokko on üks Edu Akadeemia asutajatest ja läbi selle aidanud tuhandetel inimestel jõuda lähemale oma tegelikule potentsiaalile. Ta on Eesti seni läbi aegade suurima seminari «Better You» korraldaja ja välja andnud menuka raamatu «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma», mis müüs esimese nädalaga 3500 eksemplari.

Harald Lepisk on loova eneseteostuse uurija ja koolitaja ning innovatsiooniprogrammide moderaator. Ta on Tartu Ülikooli magister ettevõtluses ja tehnoloogiajuhtimises, Inspiratsioon.ee arengukeskkonna ja Lugudevestja rakenduse looja ning taskuhäälingu «Elu looming» saatejuht. Haraldi anne on inimeste liigutamine sõnadega. Selle kaudu on ta aidanud tuua inimeste ellu selgust ja inspiratsiooni enam kui 1000 õppesündmusel 18 riigis.