Lugemise väljakutse 11x11 märtsikuu lood on lühikesed, aga sügavad

«Raamatut trükiti kunagi 50 000 eksemplari, aga kuna ta on päris pisike ja õhuke, võib ta olla päris ära kulunud. Kogumiku leidmiseks soovitan ikka, vaadake kõigepealt oma raamaturiiulist, siis küsige sugulaste, sõprade, kolleegide käest. Seejärel proovige kõike muud - raamatukogud, raamatuvahetused, vanade raamatute kauplused,» teatab Piret Päär Rahvakultuuri Keskusest.

Lood on lühikesed, aga sügavad. Ent siiski võib arvata, et väikeste ampsudena neid lugusid vaid väga vaprad ja tugevad naudivad.

Seepärast on väljakutse eestvedajal Piret Pääril osalejatele üllatus. «Sel korral soovitan lugemiseks ka teist P.Kippari poolt koostatud raamatut «Loomad, linnud, putukad». Kogumik sisaldab ka eesti loomamuinasjutte ja natuke muudsorti lugusid lisaks.» Raamat on leitav e-versioonis SIIN .

Loomamuinasjutte on hakatud pidama lastele sobivaks jutuaineseks, aga tähelepanelik lugeja võib järgneva kuu jooksul ise kogeda, kui täiskasvanute lood need on.