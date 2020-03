Enese leidmise raamatu kirjutanud Harald Lepisk tahab muuta inimeste elusid tähendusrikkamaks

Harald Lepisk on rahvusvaheline koolitaja loova eneseteostuse alal. Eestis on ta loonud Inspiratsioon.ee arengukeskkonna, mis aitab inimestel ületada elu madalseisusid ning muuta elu tähendusrikkamaks. Võtsime fookuse alla «Minu elu kutse», et mõista, mida Harald soovib raamatuga lugejatele edasi anda.

Mis on täna teie eesmärk, kuhu soovite isiklikul tasandil lähima viie aasta jooksul jõuda?

Ma tahan tunda, et olen enda anded ja võimed hästi rakendanud. Et julgen panna käe südamele ja öelda: olen hästi elanud. Et mul iseendaga on tõeliselt hea olla. Enda kõnede ja loovprojektide kaudu äratan inimestes lootust ja indu kasvamiseks.

Tahan tegudega olla eeskujuks pojale ja peagi sündivale teisele pojale. Samas tahan olla nende jaoks olemas. Kuna avalike esinemistega puhtfüüsiliselt kõigi abivajajateni ei jõua, siis raamatu kirjutamine on loomulik samm, et aidata inimesi just sel eluhetkel, kui neil abi on tarvis. Minu loodud Inspiratsioon.ee leht ja e-kursused on juba paljusid inimesi aidanud, raamat annab lugejatele aga võimaluse internetist välja lülitada ja veeta kvaliteetaega endaga ja oma unistustega.

«Minu elu kutse» suunab lugejat kujundama elu selliselt, et tagasi vaadates ei peaks kahetsema «lihtsalt eksisteeritud» aastate pärast. Veel põnev mõju, mis raamatust välja kasvab, on kutseliitlaste liikumine. See tähendab, et inimesed hakkavad toetama üksteist oma kutsumuse avastamisel ja julgete sammude tegemisel unistuste elluviimiseks.

Kas teil oli ka raskusi raamatut kirjutades?

Iga inimene ja tema teekond on unikaalne. «Minu elu kutse» kirjutamisel oli suureks väljakutseks tunnetada hästi paljude erinevate inimeste elusid ja mõista, millised küsimused võiksid neid kõiki praegu päriselt aidata. Kirjutasin asjadest nõnda, et see aitaks noort, kes veel otsib ennast ja samas ka täiskasvanut, kes otsib uut suunda.

Üle 2500 inimese jagasid meie küsitluses seda, mis hoiab neid tagasi kutsumust leidmast ja unistusteelu poole liikumast. Põnev oli märgata seal mustreid ja otsida juurpõhjuseid: seda, mis meid inimesena tagasi hoiab.

Kirjutamise enda poole pealt oli väljakutseks tiheda esinemisgraafiku ja pere kõrvalt aega leida, et kirjutamisse süüvida. Selgeteks etappideks jaotatud vahe-eesmärgid aitasid leida selleks vajaliku aja.

Plaanite veel raamatuid kirjutada?

«Minu elu kutse» on sellist laadi oluline raamat, mida võiks kirjutada aastaid. Praegu sai vähem kui aastaga võetud kokku olulisem 14 aasta pikkusest tööst iseendaga ja kümnete tuhandete inimestega koolitustel.

Kavatsen jätkata kirjutamist, lisades artikleid Inspiratsioon.ee arengukeskkonda, et minna rohkem süvitsi teemadega, mida lugejate tagasiside põhjal veel vajatakse oma kutsumuse teekonnal. Ühtlasi on seal hulganisti toetavaid videoid, mis annavad edasi tundeid, mida teksti vahendusel on raskem edasi anda.