Eesti esimeste reklaamiagentuuride sünd ehk kuidas inimesed reklaamitööle sattusid

Asja juures on märgiline, et kui Eesti reklaamiinimesed olid tollal valdavalt kahekümnendate eluaastate alguses noormehed, siis välismaalt saadeti siia vanemaid härrasmehi, kes olid korporatiivse kapitalismi maailmas tegutsenud aastakümneid. Kontekstiks olgu öeldud, et toonane peaminister Mart Laar oli valitsusjuhiks saades 32 ja kaitseminister Jüri Luik 26 aastat vana.

Joel Volkov, toonane Artmiksi büroo noor kujundaja meenutab, et neil koolitustel toimus tõeline ajupesu: «Soomlased harisid meid korralikult, ikka päevi. Mõistsin alles hiljem, mida siis õppisin, ega ma toona selle tähtsusest eriti aru ei saanud, kõik tundus lihtsalt nii põnev.»

Kui keegi kohalikest tegijatest hakkas arvama, et oskab midagi, siis selgus peagi, et ega ikka ei oska küll. Rein Iida meenutab, kuidas välispartner tellis majoneesireklaami: «Meilt küsiti, kas toidureklaami teeme. No ikka teeme! Tegimegi loo, mis rääkis, et toidu peale tuleb panna majoneesi. Aga kui isuäratavas reklaamis voolab majonees sujuvalt purgist välja, siis meie määrisime seda lusikaga. Ja tulemus? Klient, vaadanud klipi ära, ütles, et see oli tema viga, et ei küsinud enne, mis toidureklaame oleme teinud. Õnneks oli ta väga hea klient, lubas saata Poolast asjakohased klipid näitamiseks ja maksis meie tuksi keeratud töö kinni ka veel!»

***

